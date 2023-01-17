Maçkolik halka arz oluyor

İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Pre-IPO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun Şirket sermayesinde sahip olduğu 8.500.000 adet nominal değerli, yüzde 34’lük bölümü oluşturan payın halka arzı, İnfo Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla 19-20 Ocak 2023 tarihlerinde “Talep Toplama” yöntemiyle ihraç edilecek.

Halka arz fiyatı 38,00 TL olarak belirlenirken, halka arzda bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.

Türkiye’de 9,9 milyon, Match en Direct’le Fransa’da 4,8 milyon aylık kullanıcıya ulaşan, dijital spor markası Maçkolik, kısa süre önce halka arzına yönelik SPK’dan onay almıştı.

Pay başına 38,00 TL sabit fiyat ile toplam 8.500.000 TL nominal değerli İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Pre-IPO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun sahip olduğu paylarını halka arz edecek olan Mackolik, yüzde 34 halka açıklık oranına sahip olacak.

Söz konusu payların halka arzı, İnfo Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla 19–20 Ocak 2023 tarihlerinde “Talep Toplama” yöntemiyle ihraç edilecek. Halka arz fiyatı 38,00 TL olarak belirlenirken, halka arzda bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.

Türkiye’deki dijital projeler açısından bir ilk

Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Emre Uğurlu, Maçkolik’in halka arzının Türkiye’den çıkan köklü dijital projeler açısından bir ilk olduğunu belirterek şunları söyledi:

“- Türkiye’nin en büyük canlı skor uygulamasını yöneten Mackolik, aynı zamanda bu alanda Fransa’nın en büyük lokal markası olan Match en Direct’in de sahibi.

- Kısa süre önce 14 dilde yayın yapan global uygulamamız Matchoholic’i de kullanıma sunarak Mackolik’i dünyanın en önemli dijital spor markalarından biri haline getirme global vizyonuyla faaliyetlerimize devam ediyoruz.

- Halka arz ile Türkiye’nin en sevilen dijital markalarından birini, Borsa İstanbul’da Türk yatırımcılarla buluşturacağımız için çok mutluyuz.”