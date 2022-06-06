Makim Makina halka arz ediliyor. Makim Makina’nın ortağı olan KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin (KOBİ Girişim) 18 milyon TL nominal değerli payı için 9-10 Haziran tarihlerinde 8,80 TL fiyattan sabit fiyat yöntemiyle, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığı ile talep toplanacak.

Makim Makina Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (Makim Makina), halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) onay aldı. Makim Makina’nın ortağı olan KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 18 milyon TL nominal değerli payı, pay başına 8.80 TL’den halka arz edilecek. Halk Yatırım’ın liderliğinde yürütülen halka arz sürecinde KOBİ Girişim’in payları için 9-10 Haziran tarihlerinde talep toplanacak. Halka arz sonrası Makim Makina’nın halka açıklık oranı yüzde 32,14 olması hedefleniyor. Yatırımcılara iyi bir haber de konsorsiyum lideri Halk Yatırım’dan geldi. Halk Yatırım tarafından şirketin Borsa’da işlem görmeye başlamasıyla, 30 gün süreyle fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler gerçekleştirilecek.

Aselsan ve MKE’nin tedarikçileri arasında yer alıyor

Hassas dökümün yanında, geçiş kontrol sistemleri ve gıda sektörü ekipmanları olmak üzere 3 ana grupta üretim faaliyeti yürüttüklerine işaret eden Makim Makina Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin İleri, şirket hakkında şu bilgileri verdi:

“Makim Makina’nın temellerini 1982 yılında atarak elektromekanik imalatlar yapmaya başladık. 2007 yılında KOBİ Girişim ile ortak olarak sermaye yapımızı güçlendirdik. Bugüne kadar; Wembley Stadyumu’ndan İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin metro istasyonlarına kadar birçok önemli projenin geçiş kontrol sistemlerine ürün sağladık. Bunun yanı sıra, hassas döküm konusunda da Türk Savunma Sanayi’nin önde gelen kuruluşlarından Aselsan ve MKE’nin tedarikçileri arasında yer alıyoruz. Örneğin; milli piyade tüfeğinin bazı parçalarını biz üretiyoruz”

Sincan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikaya ek olarak ikinci fabrikayı bu yılın sonunda faaliyete geçireceklerini kaydeden İleri, “Önümüzdeki Eylül ayından itibaren de hassas döküme yönelik üretimimizi; 12 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olan Ankara Uzay ve Havacılık Organize Sanayi Bölgesi’nde (HAB) yer alan ve yaklaşık 100 milyon TL yatırımla tamamlanacak ikinci fabrikamız ile üretim kapasitemizi artıracağız. Bugün 94’ü üretim, 61’i de idari olmak üzere toplam 155 çalışanımız bulunuyor, yeni fabrikamızın devreye girmesi ile gerek istihdama katkımız gerekse 70 ülkeye yapılan ihracatımız daha da artacak. Geçtiğimiz yıl 5 milyon dolar tutarında ihracat rakamına imza attık, önümüzdeki yılın sonundaki ihracat hedefimiz; 7,5 milyon dolar” dedi.

KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş Genel Müdürü Süleyman Yılmaz da, 2007 yılında Makim Makina’ya ortak olduklarını belirterek, “OSTİM’de küçük bir atölyede başlayan bu birlikteliğimizi, ilk olarak Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan fabrika ile, ardından da HAB’ta bu yıl sonu üretime geçecek 12.500 metre kare büyüklüğündeki ikinci fabrika ile taçlandırdık. Hem kazandık, hem de kazandırdık. Yapmış olduğumuz bu yatırımda artık hedeflerimize ulaştığımızı görüyoruz. Misyonumuz gereği yeni yatırımcıları da şirketimizin hızlı ve karlı büyümeyesine ortak etmek istiyoruz. Şirkete olan inanç ve güvenimizin bir göstergesi olarak şirkette yüzde 5’in üzerinde bir hisseyi tutmaya devam edeceğiz’’ dedi.