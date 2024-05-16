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Mia Teknoloji (MIATK) temettü kararını duyurdu

Mia Teknoloji A.Ş. bugün KAP'a yaptığı açıklamada Genel Kurul onayına sunulacak kar payı kararını duyurdu. İşte şirketten yapılan açıklamanın detayları

16 Mayıs 2024 | 16:11
Son Güncellenme: 16 Mayıs 2024 | 16:52
Mia Teknoloji (MIATK) temettü kararını duyurdu

Mia Teknoloji  (MİATK) bugün yönetim kurulunun kar payı kararını KAP'a bildirdi. Kar payı dağıtılmaması genel kurul onayına sunulacak. Mia Teknoloji'den KAP yapılan bildirim şöyle: Şirketimiz mali tablolarında yasal kayıtlara göre 2023 yılı faaliyetleri kar ile sonuçlanmakla beraber Şirketimizin mevcut bilanço yapısının daha da güçlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesini sağlamak ve ar-ge yatırımlarını desteklemek için kâr dağıtımı yapılmaması Genel Kurul onayına sunulacaktır.

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