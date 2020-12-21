Neden yükseldi?

+Gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) hisselerinde önceki hafta başlayan yükseliş hareketi geçen hafta da devam etti. Halk GYO, İdealist GYO, İş GYO ve TSKB GYO geçen hafta yatırımcılarına kazandıran GYO hisseleri oldu.

+Senkron Güvenlik, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarının yapılandırılması amacıyla, 7256 sayılı Kanun çerçevesinde hem kendi hem de bağlı ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri adına ilgili kamu kurumuna yapılan resmi başvurunun sonuçlandığını açıkladı. Buna göre, SGK borçları yapılandırması 1 Mart 2021 tarihinden başlamak üzere 18 eşit taksitte ve 36 ayda ödenmek suretiyle onaylandı. Bu haber sonucunda Senkron Güvenlik hisselerindeki yükseliş dikkat çekti.

+ARD Bilişim, Yükseköğretim Kurumları İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile ‘Sunucu Alımı’ işine ait sözleşmeyi 1.099.996 TL (KDV dahil) bedelle 15.12.2020 tarihi itibarıyla imzaladı. Hissede yükseliş görüldü.

Neden düştü?

-Gıda hisselerinde düşüş devam ediyor. Geçen hafta yatırımcılarına kaybettiren gıda hisseleri Kervan Gıda, Merko Gıda ve Taze Kuru Gıda oldu.

-Borsa İstanbul’un (BİST) kararıyla; 14 Aralık, 15 Aralık ve 17 Aralık tarihlerinde Bera Holding hissesinde işlem sırasında sürekli işleme ara verildi, devre kesici uygulamasıyla tek fiyat emir toplama başladı. Hisse, geçen hafta fiyatı gerileyen hisseler arasındaydı.

-Önceki hafta fiyatı en çok düşen hisseler arasında yer alan İzmir Demir Çelik’in geçen hafta da düşüşte olduğu görüldü.

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