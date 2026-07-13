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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Yatırım taahhütlü avans bütçesi 750 milyar liraya çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Yatırım taahhütlü avans bütçesi 750 milyar liraya çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada üretim, yatırım ve ihracatı destekleyecek yeni finansman paketlerini duyurdu. Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'nın bütçesi 750 milyar liraya çıkarılırken, imalat sanayisi için 250 milyar liralık yeni kredi paketiyle toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu finansmanın önü açıldı.

Ekonomist
Ekonomist
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Yatırım taahhütlü avans bütçesi 750 milyar liraya çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, üretim ve ihracatı desteklemek amacıyla yeni finansman adımlarını kamuoyuyla paylaştı. 

Yatırım Taahhütlü Avans Programı büyütüldü

Erdoğan, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'nın bütçesinin 750 milyar liraya çıkarıldığını, imalat sanayisi için ise 250 milyar liralık yeni kredi paketinin devreye alınacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, atılan yeni adımlarla imalat sanayisine yönelik toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu kredi imkânı sağlanacağını belirtti.

“1 trilyon liralık uygun koşullu kredinin önünü açıyoruz”

Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

“Üretimin yavaşlamaması ve ihracatın artırılması için gerekli adımları atıyoruz. İmalat sektörü için kurumlar vergisi oranını yüzde 12,5’e indirdik. Reeskont kredilerinin hacmini günlük 5 milyar TL’ye yükselttik. İstihdam başına aylık 3500 lira destek ödemesi yapıyoruz. Bu sayede 900 bin istihdamı koruma altına aldık.

Olumlu seyri hızlandırmak için yatırım taahhütlü avans programının bütçesini genişletiyoruz. Kriterleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın açıklayacağı program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz.

Hayata geçirdiğimiz yeni finansman programı ile 250 milyar liralık uygun koşullu bir kredi paketini daha imalat sanayinin istifadesine sunuyoruz. Program paydaşı bankalardan 6 ay ana para ödemesiz vadeli kredilerden 12 puanlık maliyetini hükümet olarak biz karşılıyoruz. Böylelikle imalat sanayi için 1 trilyon liralık uygun koşullu kredinin önünü açmış oluyoruz."

Etiketler
avans kredisi yeni kredi paketi ihracat yatırım imalat sanayi
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