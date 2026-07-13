"Ortaklar arasında ‘kâr davası’ haklılığımızı kanıtladı"

Paslanmaz çelik sektöründe uzun süredir tartışma konusu olan ek gümrük vergileri ve anti-damping uygulamalarının temel gerekçelerinden biri olan “yerli üreticinin zarar ettiği” iddiası, Posco Assan TST ortakları arasında başlayan hukuki süreçle tekrar gündeme geldi. Kibar Holding’in, Güney Koreli ortağı POSCO’ya “Kârın Güney Kore’de bırakıldığı” iddiasıyla dava açması ve ortaklığın giderilmesi için hukuki süreç başlatması, sektörde yıllardır dile getirilen transfer fiyatlaması tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

‘TEZLERİMİZ KANITLANDI’

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu (EVFED) Yönetim Kurulu Başkanı Güçlü Kaplangı, yaşanan hukuki sürecin federasyon olarak iki yıldır dile getirdikleri tezleri doğruladığını söyledi. Kaplangı, yabancı sermayeli şirketlerin Türkiye’de sürekli büyüme açıklarken kârlılık göstermemesinin dikkat çekici olduğunu belirterek, “Biz de yıllardır Posco Assan’ın tam kapasite üretim yapıp ürünlerinin tamamını satmasına rağmen zarar ettiğini açıklamasının reel ekonomiyle bağdaşmadığını ifade ediyorduk. Posco Assan, Türkiye’nin en büyük paslanmaz çelik şirketlerinden biri olmasına rağmen yıllardır zarar ettiğini söylüyor. Biz bunun gerçek olmasının mümkün olmadığını, olsa olsa burada transfer fiyatlaması olabileceğini ifade ettik. Türkiye’deki şirkete ham maddenin piyasa fiyatının üzerinde fatura edilmesi halinde şirket, doğal olarak kârlılık oluşturamaz. Ancak konsolide bilançoya bakıldığında ana şirket açısından kâr ortaya çıkar. Bugün iki ortağın ‘kârın Güney Kore’de bırakıldığı’ iddiasıyla karşı karşıya gelmesi, iki yıldır dile getirdiğimiz tezlerin ne kadar doğru olduğunu gösteren önemli bir gelişmedir.” ifadelerini kullandı.

‘BAŞVURU İÇİN HAZIRLIKLARIMIZI YAPTIK’

Yaşanan hukuki sürecin ardından ek gümrük vergilerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Kaplangı, federasyon olarak yeniden kamu nezdinde girişimlere başlayacaklarını açıkladı. Kaplangı, “Federasyon çatısı altındaki tüm derneklerimizle birlikte ilgili bakanlıklarımız ve kamu kurumlarımızla yeniden görüşeceğiz. Belgelerimiz ve verilerimizle birlikte uygulanan vergilerin ülke ekonomisine, sanayimize ve ihracatımıza verdiği zararı ortaya koyacağız. Özellikle gümrük vergilerinin bir an önce yeniden değerlendirilmesini ve sektörün önünü açacak adımların hızla atılmasını bekliyoruz.”

40 BİNDEN FAZLA ÜRETİCİ ZARAR GÖRDÜ

EVFED olarak bu riskleri daha önce ilgili kamu kurumlarına defalarca ilettiklerini vurgulayan Kaplangı, uygulanan koruma önlemlerinin paslanmaz çelik kullanan tüm sanayiyi olumsuz etkilediğini söyledi. Kaplangı, “İki firmanın birlikte hareket ederek talep ettiği vergi artışlarının sektörümüzde faaliyet gösteren 40 binden fazla işletmeye zarar vereceğini, üretimi azaltacağını, ihracatı düşüreceğini ve ithalatı artıracağını kamu yönetimine defalarca anlattık. Bugün sektör verileri de maalesef bu olumsuz tabloyu doğruluyor.” dedi.

Yerli üretimi koruma gerekçesiyle Posco Assan TST'nin başvurularıyla ithal paslanmaz çeliğe uygulanan gümrük vergisi önce yüzde 8’den yüzde 12’ye çıkarılmıştı. Aralık 2025 itibariyle de anti-damping soruşturması tamamlanmış, paslanmaz çelikteki ek vergi yükü yüzde 16’yı bulmuştu.

