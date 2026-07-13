Bayraktar KIZILELMA'dan kritik test: Süpersonik JET-230 ile hedefi tam isabet vurdu

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, savunma sanayiinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Baykar tarafından geliştirilen KIZILELMA, ROKETSAN'ın geliştirdiği JET-230 havadan karaya süpersonik füzesiyle gerçekleştirdiği ilk atış testinde 120 kilometrenin üzerindeki menzilden hedefi tam isabetle vurarak yeni kabiliyetini başarıyla ortaya koydu.

İlk süpersonik havadan karaya atış başarıyla tamamlandı

Baykar'ın geliştirme çalışmalarını sürdürdüğü Bayraktar KIZILELMA, Merzifon'daki 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirilen test kapsamında kanatlarının altında iki adet JET-230 füzesiyle havalandı.

Deniz üzerindeki hedefe yönelen milli insansız savaş uçağı, 120 kilometrenin üzerindeki mesafeden ateşlediği süpersonik füzeyle hedefini tam isabetle vurdu. Böylece KIZILELMA, havadan karaya süpersonik mühimmatlarla görev icra edebilme kabiliyetini de başarıyla doğrulamış oldu.

Selçuk Bayraktar: "Bir kilometre taşı daha tamamlandı"

Test faaliyetini yöneten Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, başarılı atışın ardından ekibe hitaben,"Bir kilometre taşı daha tamamlanmış oldu. Yürekten tebrik ediyorum sizleri arkadaşlar." ifadelerini kullandı.

Milli mühimmat entegrasyonu hız kesmeden sürüyor

JET-230 testiyle birlikte Bayraktar KIZILELMA'nın milli mühimmat ailesi daha da genişledi.

Daha önce GÖKDOĞAN, TOLUN, TEBER-82, KGK ve LGK-82 mühimmatlarıyla başarılı testler gerçekleştiren KIZILELMA, JET-230 entegrasyonuyla farklı hedeflere karşı etkinliğini artırmış oldu.

Bu süreç, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağının çok daha geniş görev yelpazesinde kullanılabilmesine imkan sağlayacak.

KIZILELMA dünya havacılığında ilklere imza atıyor

Bayraktar KIZILELMA son dönemde birçok kritik başarıya imza attı. 27 Aralık 2025'te gerçekleştirilen testte iki KIZILELMA prototipi, Baykar'ın geliştirdiği akıllı filo otonomisi sayesinde dünyada ilk kez otonom yakın kol uçuşu gerçekleştirdi.

29 Kasım 2025'te ise Sinop açıklarında yapılan testte, ASELSAN'ın MURAD AESA Radarı tarafından işaretlenen hava hedefi, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN füzesiyle başarıyla vurularak dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atılmıştı.

Baykar küresel ihracatta liderliğini sürdürüyor

Tamamı öz kaynaklarla geliştirilen projeleriyle dikkat çeken Baykar, 2025 yılında 2,2 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşarak kendi rekorunu yeniledi.

Son üç yıldır insansız hava araçları pazarında dünya liderliğini koruyan şirket, gelirlerinin yaklaşık yüzde 90'ını ihracattan elde ediyor. Baykar ayrıca Bayraktar TB2 için 36 ülkeyle, Bayraktar AKINCI için ise 16 ülkeyle olmak üzere toplam 39 ülkeye ihracat anlaşması imzalayarak Türkiye'nin savunma sanayi ihracatındaki öncü konumunu güçlendirmeye devam ediyor.