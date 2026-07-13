Ampute A Milli Takımı’nın ana sponsoru İstanbul Lider Koleji oldu

Dünya Ampute Futbol Federasyonu tarafından düzenlenecek 2026 Ampute Futbol Dünya Kupası, 13-22 Kasım 2026 tarihleri arasında Meksika’nın San Juan de los Lagos kentinde yapılacak. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nun açıkladığı programa göre Ampute Futbol Millî Takımı, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ilk gelişim kampını 10-20 Temmuz 2026 tarihleri arasında Samsun/Bafra’da gerçekleştirecek.

Dünya ve Avrupa futbolunda önemli başarılara imza atan Ampute Futbol Millî Takımı, 2022 yılında Türkiye’de düzenlenen Dünya Kupası’nda şampiyonluğa ulaşmıştı. Ay-Yıldızlı ekip, 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nda da finalde İspanya’yı 3-0 mağlup ederek üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu olmuştu. Fransa’daki organizasyonda 6 maçını da kazanan milliler, turnuvayı namağlup tamamladı.

İstanbul Lider Koleji’nin ana sponsorluğu, Ampute Futbol Millî Takımı’nın Dünya Kupası yolculuğu öncesinde önemli bir destek olarak değerlendiriliyor. Sponsorluk kapsamında kurum, millî takımın hazırlık ve temsil süreçlerine katkı sunarken, öğrencilerle millî sporcuları bir araya getirecek farkındalık çalışmaları da düzenleyecek.

İstanbul Lider Koleji İcra Kurulu Başkanı Filiz Kepme, Ampute Futbol Millî Takımı’nın Türkiye için önemli bir başarı ve ilham kaynağı olduğunu söyledi. Kepme, “Ampute Futbol Millî Takımımız, yalnızca kazandığı kupalarla değil, sahaya koyduğu karakterle de Türkiye’ye gurur yaşatan çok özel bir takım. Dünya şampiyonluğu, üst üste gelen Avrupa şampiyonlukları ve ortaya konan mücadele, gençlerimiz için son derece güçlü bir örnek. İstanbul Lider Koleji olarak bu başarı hikâyesinin yanında yer almaktan onur duyuyoruz” dedi.

Eğitim kurumlarının yalnızca akademik başarıya değil, öğrencilerin değer dünyasına da katkı sunması gerektiğini belirten Kepme, sporun bu açıdan güçlü bir rol taşıdığını ifade etti.

Kepme, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin emek, disiplin, dayanışma ve vazgeçmeme duygusunu gerçek örnekler üzerinden görmesini çok önemsiyoruz. Ampute Futbol Millî Takımımızın hikâyesi tam da bu değerleri görünür kılıyor. Bu sponsorluk bizim için sadece sportif bir destek değil; aynı zamanda öğrencilerimize ilham verecek, toplumsal farkındalığı güçlendirecek bir iş birliğidir” diye konuştu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç ise Ampute Futbol Millî Takımı’nın Türkiye’de engelli sporlarının görünürlüğüne önemli katkı sağladığını belirtti.

Erkoç, “Ampute futbol, Türkiye’de geniş bir kitle tarafından takip edilen ve sahiplenilen bir branş haline geldi. Millî takımımızın dünya ve Avrupa şampiyonlukları, engelli sporlarında sürdürülebilir desteğin ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. İstanbul Lider Koleji’nin bu desteğini yalnızca bir sponsorluk olarak değil, engelli sporlarına ve sporcularımızın geleceğine verilen önemli bir katkı olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası hazırlık sürecinde güçlü paydaşların desteğinin önemine dikkat çeken Erkoç, “2026 Dünya Kupası yolculuğunda millî takımımızın yanında olunması, sporcularımızın motivasyonu ve toplumda oluşan farkındalık açısından kıymetli. İstanbul Lider Koleji’ne bu yaklaşımı ve desteği için teşekkür ediyoruz” dedi.

İstanbul Lider Koleji, Ampute Futbol Millî Takımı ana sponsorluğu kapsamında önümüzdeki dönemde öğrencilerle millî sporcuları bir araya getirecek etkinlikler düzenleyecek. Bu buluşmalarda öğrencilerin millî sporcuların deneyimlerini doğrudan dinlemesi, sporun disiplin, dayanışma ve azim yönünü yakından görmesi hedefleniyor.

