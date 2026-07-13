Enocta ve Coursera'dan Türkiye'de stratejik iş birliği

Yapay zekâ, dijital dönüşüm ve hızla değişen yetkinlik gereksinimleri iş dünyasını yeniden şekillendirmeye devam ederken kuruluşlar, çalışanlarını geleceğe hazırlamak için artan bir baskıyla karşı karşıya kalıyor. Bu ihtiyaca yanıt olarak dünyanın önde gelen çevrimiçi öğrenme platformlarından biri olan Coursera ile Türkiye'nin lider öğrenme teknolojileri şirketi Enocta stratejik bir iş birliği kurdu. Bu iş birliğiyle Enocta, Coursera’nın Türkiye’deki ilk kurumsal kanal iş ortağı olurken, Türkiye genelindeki kurumlar Coursera’nın öğrenme çözümlerine ve global içerik ekosistemine Enocta aracılığıyla erişebilecek.

2012 yılında Stanford profesörleri Andrew Ng ve Daphne Koller tarafından kurulan Coursera; Google, Microsoft, IBM ve Meta gibi önde gelen üniversiteler ve sektör liderleriyle iş birliği yaparak kurslar, uzmanlık programları ve profesyonel sertifikalar dahil olmak üzere geniş bir içerik ve akreditasyon kataloğu sunuyor. Coursera, yapay zekâ destekli yenilikler ve rol bazlı öğrenme çözümleri aracılığıyla dünya genelindeki kurum ve kuruluşların üretken yapay zekâ veri bilimi, teknoloji, liderlik ve iş dünyası gibi yüksek talep gören alanlarda ölçeklenebilir ve kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunmasını sağlıyor.

1999 yılında kurulan, Türkiye'nin lider öğrenme teknolojileri şirketi Enocta; bugün 550'den fazla kurum, 70'ten fazla iş ortağı ve 3,5 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan öğrenme ve yetenek gelişimi ekosistemiyle kurumların dönüşüm yolculuklarına eşlik ediyor. Öğrenme ve gelişim yönetiminden performans ve kariyer yönetimine kadar uzanan çözümleriyle kurumların geleceğin becerilerine hazırlanmasına katkı sağlıyor.

Bu iş birliği, Türkiye’deki kurumlara Coursera’nın dünya standartlarındaki içerik ekosistemini Enocta’nın öğrenme teknolojileri ve gelişim alanındaki uzmanlığıyla bir arada sunarak, çalışanlarını geleceğin becerilerine daha etkili şekilde hazırlama imkânı sağlayacak.

“Kuruluşlar için en kritik önceliklerden biri, çalışanlarını geleceğin becerileriyle buluşturmak”

İş birliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Enocta CEO'su Sercan Çelebi şunları söyledi:

"Yapay zekâ ve teknolojik dönüşümün hız kazandığı bu dönemde, kurumların en önemli önceliklerinden biri çalışanlarını geleceğin becerileriyle bugünden buluşturmak. Enocta olarak Coursera ile gerçekleştirdiğimiz bu stratejik iş birliğiyle Türkiye’deki kurumların dünya standartlarında öğrenme deneyimlerine erişimini hızlandırmayı; küresel ölçekte rekabet edebilecek yeteneklerin gelişimine ve geleceğin iş gücünün bugünden hazırlanmasına katkı sunmayı hedefliyoruz.”

“Coursera'nın içerikleri Türkiye'de daha fazla kuruluşa ulaştırılacak”

Ortaklığa ilişkin değerlendirmede bulunan Coursera Kurumsal Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Anthony Salcito şöyle konuştu:

“Güçlü kanal ortaklıkları aracılığıyla kurumsal erişimimizi genişletmek, kuruluşların beceri geliştirme süreçlerini küresel ölçekte büyütmelerine yardımcı olma yaklaşımımızın temel unsurlarından biridir. Enocta ile ortaklığımız, Coursera'nın dünya standartlarındaki içeriklerini ve öğrenme çözümlerini Türkiye'deki daha fazla kuruluşa ulaştırarak şirketlerin işle ilgili öğrenme fırsatlarına erişmesine ve hızla değişen bir ekonomide rekabetçi kalabilmek için ihtiyaç duydukları yetkinlikleri geliştirmesine yardımcı olacak.”

“Enocta ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz”

Coursera'nın Orta Doğu ve Afrika Genel Müdürü Kais Zribi, şunları ekledi:

"Enocta ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile, Türkiye genelindeki kurumların dünya standartlarında öğrenme fırsatlarına erişimini yaygınlaştırmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Beceri gereksinimlerinin sürekli değiştiği bir dönemde, çalışanlara sektörle uyumlu öğrenme imkanları ve işle ilgili sertifikalar sunmak her zamankinden daha önemli. Enocta ile birlikte, kuruluşların değişen beceri ihtiyaçlarına uyum sağlamalarına, inovasyonu desteklemelerine ve daha dayanıklı bir iş gücü geliştirmelerine yardımcı olmayı dört gözle bekliyoruz.”

