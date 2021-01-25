Geçen hafta piyasalarda dikkatler Türkiye Cumhuriyet 21 Ocak tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısındaydı. TCMB, aralıkta ortalama piyasa beklentisini de aşarak bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puanlık artırımla yüzde 17’ye taşımıştı.

Ocak toplantısında ise banka, piyasa beklentileri paralelinde politika faizini yüzde 17’de sabit bıraktı. TCMB, karar metninde sıkı duruşun uzun müddet sürdürülmesine karar verildiğini ve gerekirse ilave sıkılaştırma yapılabileceğini belirtti.

Ayrıca TCMB’nin karar alma süreçlerinde orta vadeli bir perspektifle, enflasyonu etkileyen tüm unsurları ve bu unsurların etkileşimini temel alan bir analiz çerçevesi benimsediğini kaydedildi.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin geleceğe yönelik politika duruşunun değişmesine neden olabileceği de vurgulandı.

Toplantı öncesi yüzde 14,69’a gerileyen gösterge faiz ise toplantı günü yüzde 14,79’a kadar yükseldi. Bu seviyelerdeki seyrin bir süre daha devamı öngörülüyor.