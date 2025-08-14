Sabancı Holding'den bilanço değerlendirmesi

Holding'den yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding söz konusu dönemde kombine gelirlerini 357 milyar lira seviyesine yükseltirken, 1,8 milyar lira konsolide net kar elde etti. Şirketin ilk 6 aydaki kombine gelirleri de yüzde 4’lük artışla holding temettü geliri hariç 714,1 milyar liraya ulaştı.

Açıklamada şirketin yılın ilk 6 aylık döneminde 42,1 milyar lira büyüklüğünde kombine yatırımı gerçekleştirdi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ

Açıklamada holdingin söz konusu dönemde Türkiye’de ve ABD’de enerji portföyünü büyütmek için de önemli adımlar atmaya devam ettiği belirtilirek "Sabancı Holding ve E.ON ortaklığında faaliyet gösteren Enerjisa Üretim, yurt içinde YEKA RES-2 kapsamındaki rüzgar yatırımlarının devreye girmesiyle birlikte enerji üretim kapasitesini 4 bin megavatsaatin üzerine taşıdı" denildi.

Açıklamaya göre Enerjisa Üretim, Türkiye’deki toplam kurulu gücünü 2028 sonuna kadar en az 6 bin 250 megavatsaate çıkarmayı hedefliyor. Diğer yandan, sermayesinin tamamı Sabancı Holdinge ait olan Sabancı Renewables Inc., ABD’de yenilenebilir enerji kurulu gücünü artırmaya yönelik adımlarını sürdürürken, güneş enerjisi yatırımlarına devam ediyor.

Kurumsallaşma adımlarına yer verilen açıklamada "Türkiye’de aile üyelerinin hissedar olduğu büyük holdingler arasında bir ilk olan uygulamayla, Sabancı Holdingin Yönetim Kurulu Başkanlığını, topluluğun profesyonel yöneticilerinden olan Hayri Çulhacı üstlendi" denildi.