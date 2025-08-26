Borsada 6 şirketin fiili dolaşımdaki pay oranı değişecek

27 Ağustos 2025 tarihinden itibaren, altı hissenin endekslerde kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranlarında değişiklik olacağı, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen bir açıklama ile kamuoyuna duyuruldu.

Borsa İstanbul, Can2 Termik A.Ş. (CANTE), İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IZFAS), Pasifik Teknoloji A.Ş. (PATEK), Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PSGYO), Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (TMPOL) ile Vişne Madencilik A.Ş. (VSNMD) hisselerine ilişkin fiili dolaşımdaki pay oranlarında (FDPO) değişiklik yapılacağını duyurdu. Yeni oranlar, 27 Ağustos 2025 tarihinden itibaren BIST endeks hesaplamalarında baz alınacak.

Değişen FDPO oranları şu şekilde:

Can2 Termik A.Ş. (CANTE): %71

İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IZFAS): %64

Pasifik Teknoloji A.Ş. (PATEK): %37

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PSGYO): %33

Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (TMPOL): %63

Vişne Madencilik A.Ş. (VSNMD): %21