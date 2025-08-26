Almanya'nın lokomotif sektörü kan kaybediyor

EY’nin, Almanya İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine dayanarak hazırladığı rapora göre, Haziran 2024 - Haziran 2025 döneminde sektörde yaklaşık 51 bin 500 kişi işten çıkarıldı. Bu rakam, otomotiv sektöründeki toplam iş gücünün yüzde 7’sine karşılık geliyor.

Aynı dönemde genel olarak Alman sanayisinde 114 bin istihdam kaybı yaşanırken, bunun neredeyse yarısının otomotiv sektöründe gerçekleştiği belirtildi.

Raporda ayrıca, Covid-19 öncesi 2019’a kıyasla sektörde 112 bin işin kaybolduğu vurgulandı.

EY Almanya Denetim Bölümü Yönetici Ortağı Jan Brorhilker, yaptığı açıklamada, kâr düşüşleri, kapasite fazlalıkları ve zayıf dış pazarların işten çıkarmaları kaçınılmaz hale getirdiğini söyledi.

Sektörde gelirler de gerileme gösterdi. 2025’in ikinci çeyreğinde otomotiv sektörünün cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 azaldı.

CNBC'nin haberine göre Volkswagen, ikinci çeyrek karında keskin bir düşüş bildirdi ve yıl sonu tahminlerini aşağı çekti. Buna rağmen, otomotivdeki gelir kaybı, yüzde 2,1 düşüş yaşayan genel Alman sanayisine göre daha sınırlı kaldı.

Almanya ekonomisinin genel görünümü de otomotiv sektörünü olumsuz etkiliyor. Ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılası 2023 ve 2024 yıllarında daraldı. 2025’e de yavaş başlayan ekonomide, ilk çeyrekte yüzde 0,3 büyüme kaydedilirken ikinci çeyrekte yüzde 0,3 küçülme görüldü.