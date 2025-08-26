Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci, 23 Ağustos'ta başlamıştı. Edinilen bilgilere göre, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde genele ilişkin mali ve sosyal haklara yönelik uzlaşılan 58 madde kabul edildi.

Bu kapsamda; kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen teknik (mühendis, mimar, tekniker teknisyen gibi), sağlık (veteriner hekim, ebe, hemşire gibi), avukatlık hizmetleri sınıflarındaki personelin yanı sıra şef, amir, müdür yardımcısı ve müdür unvanlı personel ile herhangi bir ilave ödemesi bulunmayan yardımcı hizmetler sınıfı ve genel idare hizmetleri sınıfı personelinin mali haklarında iyileştirmeler yapıldı.

Kamu görevlilerinin genel zam oranı artışı; 2026 yılı birinci dönem için yüzde 11, ikinci dönemi için yüzde 7, 2027 yılı birinci dönem için yüzde 5, ikinci dönemi için yüzde 4 olarak kabul edildi.

Kamu görevlilerinin taban aylıklarının 2026 yılı birinci dönem için bin lira artırılması kabul edildi.

Ayrıca kurulda; Genel İdare Hizmetleri ile Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunup ilave ödemeden faydalanmayanlara yönelik artışın 10 puana yükseltilmesi, kamu görevlilerinin yabancı dil tazminatlarının artırılması, koruma ve güvenlik personeline resmi ve dini bayramlarda fazla çalışma ücreti ödenmesi, engelli çocuk aile yardımına ilişkin mevcut oranda artış yapılması, kamu konutlarından yararlanmada kamu görevlisinin engelli olan eşi ve çocukları için süre uzatımı kararı alındı.