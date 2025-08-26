ARA
Alman lüksü kendi bataryasını üretecekti, vazgeçti

Alman otomobil üreticisi Porsche, elektrikli araçlara yönelik talebin beklentilerin altında kalması nedeniyle kendi bataryasını üretme planlarından vazgeçti.


Son Güncellenme:
Alman lüksü kendi bataryasını üretecekti, vazgeçti

Financial Times'ın haberine göre şirket, 2021’de başlatılan bağımsız batarya girişimi Cellforce projesini durdurma kararı aldı.

Porsche’nin açıklamasına göre, bu karar Çin ve ABD’de elektrikli araç satışlarının zayıf seyretmesinden kaynaklandı. Avrupa’da satışların daha güçlü bir performans göstermesine rağmen, küresel düzeyde satışlar şirketin hedeflerini karşılamadı.

Porsche CEO’su Oliver Blume, ABD’de uygulanan gümrük tarifelerinin şirketi olumsuz etkilediğini, Çin’de ise lüks elektrikli araç pazarının henüz gelişmediğini belirtti. Porsche’nin Kuzey Amerika’da üretim tesisi bulunmuyor.

2024’ün ilk yarısında Porsche’nin Avrupa’da teslim ettiği araçların yüzde 57’si elektrikli ya da hibrit modellerden oluşurken, bu oran küresel ölçekte yüzde 36’da kaldı.

Şirket, Cellforce’ta yaklaşık 200 kişinin işten çıkarılacağını, ancak çalışanlara Volkswagen’in batarya bölümü PowerCo’da iş fırsatları sunulacağını duyurdu. 

Porsche, Cellforce’un bundan sonra yalnızca batarya hücreleri üzerine araştırma ve geliştirme faaliyetlerine odaklanacağını bildirdi.

