"Ülkemiz tehlikede" dedi, riskli bir adım attı

CNBC'nin haberine göre azınlık hükümeti, yaklaşık 44 milyar euroluk tasarruf içeren 2026 bütçesini parlamentodan geçirmek istiyor. Plan kapsamında sosyal yardım ve emekli maaşlarının yanı sıra vergi dilimlerinin 2025 seviyesinde dondurulması öngörülüyor. Ayrıca iki resmi tatilin kaldırılması da gündeme getirildi.

Hükümet, 2024’te gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5,8’ine ulaşan bütçe açığının kontrol altına alınması gerektiğini savunuyor. Avrupa Birliği, üye ülkelerin bütçe açığını yüzde 3 seviyesine indirmesini şart koşuyor.

Fransa ekonomisi ise 2023’teki yüzde 1,4 büyümeden sonra 2024’te yüzde 1,2’ye geriledi.

Fransa Başbakanı François Bayrou

Başbakan Bayrou, ülkenin aşırı borçlanma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, son 20 yılda kamu borcunun 2 trilyon euro arttığını hatırlattı. Bütçe tartışmalarının parlamentoda düzenli biçimde çözülmesi gerektiğini söyledi.

Ancak Sosyalistler, Yeşiller ve aşırı sağ Ulusal Birlik dahil birçok parti, hükümete güvenoyu vermeyeceklerini açıkladı. Sosyalist Parti, önümüzdeki günlerde kendi bütçe teklifini sunacağını duyurdu.

Ulusal Birlik lideri Jordan Bardella ise “halkı zor durumda bırakan bir hükümete” destek vermeyeceklerini belirtti.