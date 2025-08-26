ARA
MLP Sağlık (#MPARK), İstanbul’daki Özel Medistanbul Hastanesi’nin ruhsatını devralarak hastanenin adını “Özel Medicalpark Tem Hastanesi” olarak değiştirdiğini KAP'a açıkladı.


Borsada işlem gören şirket İstanbul'un dev hastanesini satın aldı

Borsa İstanbul'da MPARK koduyla işlem gören MLP Sağlık, büyüme stratejisi kapsamında İstanbul’da faaliyet gösteren Özel Medistanbul Hastanesi'ni bünyesine kattığını duyurdu.

Sağlık sektöründeki devralmalara bir yenisi daha eklendi. Özel Medistanbul Hastanesi, Medical Park ve Liv Hospital markalarının sahibi MLP Sağlık Hizmetleri (MLP Care) bünyesine katıldı.

KAP açıklaması da geldi

Şirket, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan hastanenin resmen devralındığını duyurdu. 

Mevcut durumda 62 yatak kapasitesine sahip olan hastanenin, yeni ruhsat düzenlemesiyle birlikte 150 yataklı bir sağlık merkezine dönüştürüleceği belirtildi. Ayrıca hastanenin adı da "Özel Medicalpark Tem Hastanesi" olarak değiştirildi.

