'Mesajlar' adı verilen özellik, bu haftadan itibaren 16 yaş ve üzeri kullanıcılar için belirli pazarlarda mobil cihazlarda kullanılabilecek.

Veriety'nin haberine göre daha önce içeriklerin yalnızca WhatsApp, Instagram, Facebook, Snapchat veya TikTok gibi dış platformlar üzerinden paylaşılabildiği Spotify’da, yeni sistemle birlikte uygulama içinde bire bir mesajlaşma mümkün olacak.

Kullanıcılar, Spotify üzerinden daha önce etkileşimde bulundukları kişilerle mesajlaşabilecek.

Önerilen kişiler arasında ortak çalma listelerine katılanlar, Jams ve Blends özelliğini kullananlar ya da aynı Aile ve Duo planını paylaşanlar yer alacak.

Şirket, kullanıcıların uygulama içinde arkadaş ve aileleriyle içerik paylaşımını kolaylaştırmak istediğini, bu özelliğin de etkileşimi artırmayı hedeflediğini belirtti. Spotify, yeni mesajlaşma sisteminin mevcut sosyal medya entegrasyonlarını tamamlayıcı nitelikte olduğunu vurguladı.

Kullanıcılar, gelen mesaj isteklerini kabul edebilecek, reddedebilecek veya belirli hesapları engelleyebilecek. Ayrıca, yasa dışı ve zararlı içeriklere karşı Spotify’ın kullanım koşulları ve platform kurallarının geçerli olacağı, içeriklerin şikâyet edilebileceği açıklandı.

Şirket, mesajların proaktif tespit teknolojisiyle taranacağını ve bildirilen içeriklerin moderatörler tarafından inceleneceğini duyurdu. Mesajlar, aktarım ve depolama sırasında endüstri standardı şifreleme ile korunacak.

Yeni özelliği kullanmak isteyenler, “Şimdi Çalıyor” ekranında paylaş simgesine dokunarak bir arkadaş seçip içerik gönderebilecek. Mesaj isteği kabul edildiğinde ise kullanıcılar, paylaşılan içeriklere emoji veya metinle yanıt verebilecek.

Mesajlara ulaşmak için Spotify uygulamasının sol üst köşesindeki profil fotoğrafına dokunmak yeterli olacak.