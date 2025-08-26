ARA
Rusya'dan iki platforma 162 bin dolar ceza

Rusya'da, Google ve Wikipedia'ya, yasaklı bazı içeriklere erişimi engellemedikleri gerekçesiyle toplam 13 milyon ruble (yaklaşık 162 bin dolar) ceza verildi.


Google ve Wikipedia aleyhine açılan davalar, başkent Moskova'da görüldü.

Söz konusu platformlarda çeşitli yasaklı içeriklere erişimin engellenmediği ve yasalara uyulmadığına karar veren mahkeme, Google'ın 7 milyon ruble, Wikipedia'nın da 6 milyon ruble ceza ödemesine hükmetti.

Ülkede söz konusu şirketlerin yanı sıra Apple, Twitch ve Facebook gibi çeşitli yabancı platformlara da daha önce benzer gerekçeyle para cezaları verilmişti. 

Yasalara uymadıkları gerekçesiyle Instagram, X, YouTube ve Facebook gibi platformlara da erişim engeli getirilmişti.

