İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2025-2026 İBB üniversite burs sonuçları sorgulama

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025-2026eğitim öğretim yılı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genç Üniversiteli Eğitim Desteği (İBB Bursu) başvuru sonuçlarıyla ilgili henüz resmî bir açıklama gelmedi.

Başvuru Süresi: İBB burs başvuruları, uzatılan süre ile birlikte 21 Kasım 2025 Cuma gününe kadar devam edecektir.

Sonuç Beklentisi: Burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair detaylar, öncelikle tüm başvurular tamamlandıktan sonra İBB tarafından duyurulacaktır.

Öğrencilerin, sonuçları ve diğer gelişmeleri takip etmek için İBB'nin resmî internet sitesini ve sosyal medya kanallarını düzenli olarak kontrol etmeleri gerekmektedir. Sonuçların, başvuruların bitiş tarihinden sonraki aylarda (tahmini olarak Aralık 2025 veya Ocak 2026 civarında açıklanması beklenmektedir.