İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2025-2026 İBB üniversite burs sonuçları sorgulama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin üniversite öğrencilerine yönelik sağladığı Genç Üniversiteli Eğitim Desteği (İBB Bursu) programında beklenen başvuru süreci uzatıldı.
2025 İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
Başvurular, 23 Eylül 2025 Salı günü saat 09.00'da başlamış; normalde 17 Ekim 2025Cuma günü sona ermesi planlanan başvuru süresi, öğrencilerden gelen yoğun talep üzerine uzatıldı.
Güncel Başvuru Takvimi:
Başvuru Bitiş Tarihi (Uzatılan Süre): 21 Kasım 2025 Cuma günü
Başvurular, belirtilen yeni son güne kadar devam edecektir.
Üniversite öğrencilerinin mağduriyet yaşamaması ve başvuru sürecini tamamlayabilmesi için tanınan bu ek sürenin dikkatle kullanılması gerekmektedir.
İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025-2026eğitim öğretim yılı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genç Üniversiteli Eğitim Desteği (İBB Bursu) başvuru sonuçlarıyla ilgili henüz resmî bir açıklama gelmedi.
Başvuru Süresi: İBB burs başvuruları, uzatılan süre ile birlikte 21 Kasım 2025 Cuma gününe kadar devam edecektir.
Sonuç Beklentisi: Burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair detaylar, öncelikle tüm başvurular tamamlandıktan sonra İBB tarafından duyurulacaktır.
Öğrencilerin, sonuçları ve diğer gelişmeleri takip etmek için İBB'nin resmî internet sitesini ve sosyal medya kanallarını düzenli olarak kontrol etmeleri gerekmektedir. Sonuçların, başvuruların bitiş tarihinden sonraki aylarda (tahmini olarak Aralık 2025 veya Ocak 2026 civarında açıklanması beklenmektedir.
ÖDEME TAKVİMİ BELLİ Mİ?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genç Üniversiteli Eğitim Desteği burs başvurularının sonuçları erişime açıldıktan sonra, öğrencilere yapılacak ödeme takvimi netleşecektir.
Ödeme Tahmini ve Şekli:
Toplam Tutar: 2025-2026 eğitim öğretim yılı için}$ burs miktarının, geçen yıla benzer şekilde 10.000 TL olarak ödenmesi öngörülmektedir.
Taksit Sayısı: Geçmiş yıllardaki uygulamaya paralel olarak, bu yıl da burs ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına ikişer taksit halinde aktarılması beklenmektedir.
Öğrenciler, kesin ödeme tarihlerini ve taksit miktarlarını, sonuçların açıklanmasının ardından İBB'nin resmî duyurularından öğrenebileceklerdir.