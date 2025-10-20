ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanır? ÖGG 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitim sınavı soruları ve cevapları yayınlandı

117. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi Sınavı 19 Ekim 2025 tarihinde yapıldı. Şimdi gözler sınav sonuçlarına çevrildi.
ÖZEL GÜVENLİK SINAVI SORULARI, CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?
19 Ekim 2025 Pazar günü gerçekleştirilen Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitim Sınavı'nın soru ve cevap anahtarları için beklenen tarih belli oldu.
Sınav soru ve cevap anahtarları, 21 Ekim 2025 Salı günü adayların erişimine açılacaktır.
117. ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adaylar, cevap anahtarlarını kullanarak tahmini puanlarını hesaplayabilecek ve varsa itiraz süreçlerini başlatabileceklerdir. Sınav sonuçlarının ise 7 Kasım 2025 Cuma günü açıklanması bekleniyor.
ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Özel güvenlik sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 'www.egm.gov.tr/ozelguvenlik' internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.
ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ