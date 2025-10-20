Genel Sağlık Sigortası borçları için yeni düzenleme geliyor

Geçtiğimiz cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan torba yasa teklifine, Genel Sağlık Sigortası primi borcu olanlara yönelik önemli bir tahsilat düzenlemesi dahil edildi.

Buna göre, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir veya aylık alanların, genel sağlık sigortası primi dâhil kendi sigortalılığı ya da hak sahibi oldukları kişilerin sigortalılığı nedeniyle oluşan prim, gecikme cezası ve zammı borçları, kendilerine veya hak sahiplerine bağlanan gelir ya da aylıklardan yüzde 25’i aşmamak üzere yapılacak kesintilerle tahsil edilecek.

Gelir ve aylıklardan yapılacak kesinti oranı ne olacak?

Örneğin, en düşük emekli maaşı olan 16 bin 881 TL’den, yüzde 25 oranına denk gelen 4 bin 220 TL kesinti yapılacak. Emekli maaşı almaya hak kazananların GSS borcu bulunuyorsa ve en düşük emekli maaşını alıyorsa, borç bitene kadar maaşından 4 bin 220 lira kesinti yapılacak.

Sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlar, Türkiye’de sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için Genel Sağlık Sigortası sistemine dahil ediliyor. Sağlık harcamalarını güvence altına alan bu zorunlu sigorta için belirli bir prim ödenmesi gerekiyor. İşsiz kalan ya da herhangi bir işte çalışmayan kişiler de bu sisteme otomatik olarak dâhil ediliyor.