Elektrikli araç stratejisi pahalıya patladı: Yatırımlarını geri çeken şirket 70 yıl sonra ilk kez zarar açıkladı

Otomotiv sektöründe elektrikli araç yatırımlarının küresel ölçekte yavaşlaması tarihi bir dönüm noktasına ulaştı. Japon otomotiv devi Honda, elektrikli araç stratejisinde frene basmasının ardından, yaklaşık yetmiş yıldır-1955'ten bu yana-ilk kez yıllık bazda zarar ettiğini duyurdu.

Yaklaşık 70 yıldır istikrarlı büyümesi ve güvenilirliğiyle tanınan şirket için bu mali tablo, küresel otomotiv pazarındaki köklü sarsıntıyı gözler önüne seriyor.

Mart ayında sona eren mali yıla ait verileri paylaşan Honda, elektrikli araç yatırımlarını küçültme ve bu alandaki varlıklarının değerini düşürme kararı nedeniyle yaklaşık 10 milyar dolarlık (1,6 trilyon yen) devasa bir mali darbe aldı. Bu ağır fatura, şirketin normal şartlarda elde edeceği 7,4 milyar dolarlık kâr potansiyelini tamamen eriterek yılı net 423,9 milyar yen (yaklaşık 2,7 milyar dolar) zararla kapatmasına yol açtı. Şirket ayrıca uzun vadeli elektrikli araç satış hedeflerini de iptal ettiğini bildirdi.

Trump Yönetiminin Politikaları ve Sektördeki Geri Çekilme



CNN'de yer alan habere göre; uzmanlar, Honda’nın bu noktaya gelmesindeki en büyük etkenin, ABD'deki ani mevzuat ve ekonomi politikası değişiklikleri olduğunu belirtiyor. Trump yönetiminin, bir önceki dönemde yürürlüğe konan katı emisyon kurallarını gevşetmesi, Kaliforniya'nın elektrikli araç zorunluluklarını engellemesi ve Amerikan tüketicilerine sağlanan 7.500 dolarlık federal vergi teşvikine son vermesi, elektrikli araçlara olan talebi bıçak gibi kesti.

"ABD'deki çevre düzenlemelerinin geri çekilmesi ve diğer etkenler nedeniyle EV talebi önemli ölçüde azaldı" ifadesine yer verilen Honda açıklamasında, pazarın hazır olmadığı bir dönemde çok hızlı ve agresif kararlar alınmış olabileceği özeleştirisi yapıldı. Bu doğrultuda Honda, Sony Group ile olan ortak girişimi de dahil olmak üzere Kuzey Amerika pazarı için planlanan birçok EV projesini ve modelini iptal etmek zorunda kaldı.

Ayrıca, ithal otomobil ve parçalarına uygulanan %15'lik gümrük tarifeleri de şirketin kârlılığına darbe vuran bir diğer unsur oldu. Honda'nın küresel araç satışları, bir önceki yıl ulaştığı 3,7 milyon adetten 3,4 milyon adede geriledi.

Bu Sadece Honda’ya Özgü Değil



Elektrikli araç dönüşüm hızını yanlış öngören ve milyarlarca dolarlık yatırımı boşa çıkan tek üretici Honda değil. Otomotiv sektörünün devleri General Motors (GM), Ford ve Stellantis de elektrikli araç genişleme planlarını yavaşlattıklarını duyurmuş ve bu süreçte milyarlarca dolarlık zarar açıklamışlardı. GM geçen yıl bu geri çekilme nedeniyle 7,2 milyar dolarlık bir maliyet üstlenirken, Ford 17,4 milyar dolarlık devasa bir fatura ödemişti. Dolayısıyla Honda'nın yaşadığı bu tarihi kayıp, tüm endüstriyi sarsan genel bir eğilimin parçası olarak değerlendiriliyor.

Motosiklet Satışları ve Hibrit Modeller Can Simidi Oldu



Şirketin otomobil kanadındaki milyarlarca dolarlık kayba rağmen, motosiklet departmanı Honda'ya adeta can simidi oldu. Özellikle Hindistan ve Brezilya pazarlarındaki güçlü talep sayesinde şirketin motosiklet satışları 20 milyondan 22,1 milyon adede yükselerek finansal olarak kritik bir rahatlama sağladı.

Tokyo'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Honda CEO'su Toshihiro Mibe, mali tablolardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Gazetecilerin, Japonya'da bu tür durumlarda geleneksel bir tepki olan "istifa etmeyi düşünüp düşünmediği" yönündeki sorusuna Mibe; önceliğinin şirketi yeniden ayağa kaldırma planını uygulamak olduğunu söyleyerek yanıt verdi.

Karbon nötr hedeflerinden tamamen vazgeçmediklerini vurgulayan Mibe, Çinli üreticilerin küresel rekabeti ve denizaşırı pazarlardaki emisyon kuralları nedeniyle tamamen pes etmeyeceklerini, ancak stratejiyi değiştirerek bundan sonra hibrit (melez) ve geleneksel benzinli motorlara öncelik vereceklerini açıkladı.

Honda, maliyet azaltıcı önlemler ve sıkılaştırma politikaları sayesinde Mart 2027'de bitecek olan yeni mali yılda yeniden kâra geçmeyi ve yılı 260 milyar yen (1,7 milyar dolar) net kârla tamamlamayı hedefliyor.