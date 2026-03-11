MSÜ 2026 ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM MSÜ sonuç tarihinde

2026 yılı sınav takvimine göre, adayların geleceklerini şekillendirecek olan MSÜ sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından önceden ilan edilmişti.
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına giren adaylar için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimine göre, askeri öğrenci adaylarının merakla beklediği sonuçlar 26 Mart 2026 Perşembe günü ilan edilecek.
Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar için dijital sorgulama süreci başlayacak. İşte MSÜ sonuçlarına dair bilinmesi gereken temel detaylar:
MSÜ Sonuç Sorgulama Ekranı
ÖSYM, sınav sonuçlarını fiziksel bir belge olarak adayların adreslerine göndermeyecek. İnternet üzerinden yapılan ilan, resmi tebliğ yerine geçecek.
Sorgulama Adresi: Sonuçlar açıklandığı andan itibaren sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.
Giriş Bilgileri: Adaylar; T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM aday şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapabilecek.
Mobil Erişim: Sonuçlara aynı zamanda ÖSYM’nin mobil uygulamaları üzerinden de hızlıca erişim sağlanabilecek.
Sonuçların Ardından İkinci Aşama: Tercihler
Sınav sonuçlarının ilanı, sürecin sadece ilk ayağını oluşturuyor. Puanlar netleştikten sonra adayları şu kritik adımlar bekliyor:
Tercih Süreci: Adaylar, aldıkları puanlara göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından belirlenecek tarihlerde Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercihlerini yapacak.
2. Seçim Aşamaları: Tercih sonuçlarına göre çağrılan adaylar; fiziki yeterlilik testi (spor), mülakat ve sağlık muayenesi gibi aşamalardan geçecek.
YKS Şartı: Harp Okulları (lisans) için adayların AYT, Astsubay Meslek Yüksekokulları (ön lisans) için ise TYT oturumlarına katılması ve gerekli baraj puanlarını alması zorunluluğu devam ediyor.