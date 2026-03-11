MSÜ 2026 ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM MSÜ sonuç tarihinde

Sonuçların Ardından İkinci Aşama: Tercihler

Sınav sonuçlarının ilanı, sürecin sadece ilk ayağını oluşturuyor. Puanlar netleştikten sonra adayları şu kritik adımlar bekliyor:

Tercih Süreci: Adaylar, aldıkları puanlara göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından belirlenecek tarihlerde Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercihlerini yapacak.

2. Seçim Aşamaları: Tercih sonuçlarına göre çağrılan adaylar; fiziki yeterlilik testi (spor), mülakat ve sağlık muayenesi gibi aşamalardan geçecek.

YKS Şartı: Harp Okulları (lisans) için adayların AYT, Astsubay Meslek Yüksekokulları (ön lisans) için ise TYT oturumlarına katılması ve gerekli baraj puanlarını alması zorunluluğu devam ediyor.