  YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ÖSYM YÖKDİL sonuç tarihi

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ÖSYM YÖKDİL sonuç tarihi

8 Mart 2026 Pazar günü gerçekleştirilen yılın ilk YÖKDİL (YÖKDİL/1) sınavının ardından, akademik kariyer hedefleyen binlerce aday için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ÖSYM YÖKDİL sonuç tarihi

8 Mart 2026 Pazar günü gerçekleştirilen yılın ilk YÖKDİL (YÖKDİL/1) sınavının ardından, akademik kariyerlerinde ilerlemek isteyen adaylar için değerlendirme süreci hız kesmeden devam ediyor. Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında uygulanan sınavın sonuçları, ÖSYM tarafından merkezi sistemle okunuyor. 

ÖSYM'nin güncel duyurularına göre, akademik kariyer basamaklarında kritik rol oynayan bu sınavın sonuçları 8 Nisan 2026 tarihinde ilan edilecek. 

Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sonuc.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM mobil uygulaması üzerinden öğrenebilecek.

 

Puan Hesaplama ve Değerlendirme Esasları

ÖSYM, YÖKDİL puanlarını hesaplarken şu yöntemi izliyor:

Sadece Doğrular Önemli: Değerlendirme sırasında yalnızca doğru cevaplar dikkate alınır. Yanlış cevaplar doğruyu götürmez.

100 Üzerinden Puanlama: Adayların doğru cevap sayıları toplanır ve bu sayı 100 üzerinden bir sınav puanına dönüştürülür.

Soru İptalleri: Sınav sonrası herhangi bir sorunun iptaline karar verilirse, bu sorular değerlendirme dışı bırakılır ve geçerli soruların puan değerleri yeniden saptanarak puanlama yapılır.

Cevap Anahtarı Değişikliği: Bir sorunun cevabının değişmesi gerektiği tespit edilirse, güncel cevap anahtarı üzerinden puanlama gerçekleştirilir.

 

 

Puanların Geçerlilik Süresi

YÖKDİL'den alınan puanların geçerliliği kullanım alanına göre farklılık gösterir:

Lisansüstü Eğitim ve Hazırlık Muafiyeti: Sınav tarihinden itibaren 5 yıl boyunca geçerlidir.

Öğretim Elemanı ve Doçentlik Başvuruları: Bu başvurularda puanın geçerliliği süresizdir.
