YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ÖSYM YÖKDİL sonuç tarihi

Puan Hesaplama ve Değerlendirme Esasları

ÖSYM, YÖKDİL puanlarını hesaplarken şu yöntemi izliyor:

Sadece Doğrular Önemli: Değerlendirme sırasında yalnızca doğru cevaplar dikkate alınır. Yanlış cevaplar doğruyu götürmez.

100 Üzerinden Puanlama: Adayların doğru cevap sayıları toplanır ve bu sayı 100 üzerinden bir sınav puanına dönüştürülür.

Soru İptalleri: Sınav sonrası herhangi bir sorunun iptaline karar verilirse, bu sorular değerlendirme dışı bırakılır ve geçerli soruların puan değerleri yeniden saptanarak puanlama yapılır.

Cevap Anahtarı Değişikliği: Bir sorunun cevabının değişmesi gerektiği tespit edilirse, güncel cevap anahtarı üzerinden puanlama gerçekleştirilir.