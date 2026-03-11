Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Mart faiz beklentisi ne yönde?

Ekonomistlerin ve yatırımcıların odaklandığı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) Mart ayı kararı, döviz kurlarından mevduat faizlerine, kredi maliyetlerinden borsa performansına kadar geniş bir yelpazeyi doğrudan etkileyecek.
Piyasaların merakla beklediği Mart ayı faiz kararı için artık saatler sayılıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yarın yani 12 Mart 2026 Perşembe günü yılın ikinci en kritik toplantısını gerçekleştirmek üzere toplanıyor.
Başkan Fatih Karahan liderliğinde yapılacak bu toplantıdan çıkacak sonuç, saat 14.00'te tüm dünyaya ilan edilecek. İşte yarınki büyük karara dair masadaki son veriler ve piyasa beklentileri:
Faiz Kararı İçin Beklentiler: "Sabit Tutma" Senaryosu Hakim
Ekonomistlerin ve piyasa aktörlerinin genel kanısı, Merkez Bankası'nın temkinli duruşunu koruyacağı yönünde birleşiyor.
Ezici Çoğunluk: Ankete katılan 38 ekonomistin 37'si, politika faizinin mevcut seviye olan %37’de sabit bırakılacağını öngörüyor.
Aykırı Ses: Sadece bir ekonomist, sürpriz bir hamleyle 50 baz puanlık bir indirim gelebileceğini tahmin etse de bu görüş şu an için piyasa genelinde karşılık bulmuş değil.
Sinyal Etkisi: Şubat ayındaki pas geçme kararının ardından Mart ayında da faizlerin sabit bırakılması, "sıkı para politikası" istikrarının bir göstergesi olarak okunacak.
Piyasalar Yarın Neye Odaklanacak?
Yarın saat 14.00'te açıklanacak olan sadece bir rakam değil; piyasalar karar metnindeki şu satır aralarını "büyüteçle" inceleyecek:
Enflasyon Vurgusu: Metinde enflasyonun ana eğilimine dair yapılan vurgular, önümüzdeki aylarda bir faiz indirimi olup olmayacağının şifrelerini verecek.
Likidite Yönetimi: Faiz sabit kalsa bile piyasadaki TL fazlasını çekmek için yeni "miktarsal sıkılaşma" adımlarının sinyali aranacak.
Döviz Kuru: Kararın ardından Dolar/TL ve Euro/TL paritelerinin vereceği tepki, ithalatçı ve ihracatçı için kısa vadeli rotayı belirleyecek.