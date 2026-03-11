Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Mart faiz beklentisi ne yönde?

Faiz Kararı İçin Beklentiler: "Sabit Tutma" Senaryosu Hakim

Ekonomistlerin ve piyasa aktörlerinin genel kanısı, Merkez Bankası'nın temkinli duruşunu koruyacağı yönünde birleşiyor.

Ezici Çoğunluk: Ankete katılan 38 ekonomistin 37'si, politika faizinin mevcut seviye olan %37’de sabit bırakılacağını öngörüyor.

Aykırı Ses: Sadece bir ekonomist, sürpriz bir hamleyle 50 baz puanlık bir indirim gelebileceğini tahmin etse de bu görüş şu an için piyasa genelinde karşılık bulmuş değil.

Sinyal Etkisi: Şubat ayındaki pas geçme kararının ardından Mart ayında da faizlerin sabit bırakılması, "sıkı para politikası" istikrarının bir göstergesi olarak okunacak.