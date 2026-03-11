ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM Özel Güvenlik (ÖGG) sınavı sonuç sorgulama ekranı

22 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınavının ardından, soru ve cevap anahtarlarının yayımlanmasıyla birlikte adaylar kendi puanlarını tahmini olarak hesaplamaya başladı. Şimdi ise gözler, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılacak resmi sonuç açıklamasına çevrildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınavı için adayların merakla beklediği takvim netleşti. 22 Şubat 2026 Pazar günü tamamlanan sınavın ardından, değerlendirme süreci devam ederken sonuçların açıklanacağı tarih ve izlenecek yol haritası belirlendi.
EGM takvimine göre ÖGG sınav sonuçları 13 Mart 2026 Cuma günü adayların erişimine açılacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ile kolayca sorgulayabilecekler. Sonuç ekranına ulaşmak için şu adımlar izlenecek:
Resmi Web Sitesine Giriş: Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın resmi adresi olan www.egm.gov.tr/ozelguvenlik sitesine gidin.
Sorgulama Ekranı: Ana sayfada bulunan "Sınav Sonuçları" sekmesine tıklayın.
Bilgi Girişi: Açılan ekranda T.C. Kimlik numaranızı ve ekrandaki güvenlik kodunu ilgili alanlara yazın.
Görüntüleme: "Sorgula" butonuna basarak sınav puanınızı ve başarı durumunuzu öğrenin.
13 Mart'ta sonuçların ilan edilmesinin ardından, puanında hata olduğunu düşünen adaylar için itiraz süreci başlayacak. İtirazlar, EGM tarafından belirlenen takvim doğrultusunda şahsen veya online ortamda yapılabilecek.
Başarı puanı hesaplanırken silahsız adaylar için sadece yazılı sınav puanı baz alınırken, silahlı eğitim alan adaylar için yazılı sınav puanı ile uygulama (atış) puanının ortalaması dikkate alınacak.