ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM Özel Güvenlik (ÖGG) sınavı sonuç sorgulama ekranı

13 Mart'ta sonuçların ilan edilmesinin ardından, puanında hata olduğunu düşünen adaylar için itiraz süreci başlayacak. İtirazlar, EGM tarafından belirlenen takvim doğrultusunda şahsen veya online ortamda yapılabilecek.

Başarı puanı hesaplanırken silahsız adaylar için sadece yazılı sınav puanı baz alınırken, silahlı eğitim alan adaylar için yazılı sınav puanı ile uygulama (atış) puanının ortalaması dikkate alınacak.