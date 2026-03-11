Arefe günü tatil mi? 2026 Arefe günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?

2026 yılı Ramazan Bayramı yaklaşırken, milyonlarca kişinin beklediği arefe günü ve tatil takvimi netleşti. Bu yıl bayramın cuma gününe denk gelmesi, hafta sonuyla birleşen doğal bir tatil süreci sunuyor.
19 Mart 2026 Perşembe günü idrak edilecek olan arefe günü, resmi tatil mevzuatı gereği yarım gün kabul ediliyor. Bu kapsamda öğleden sonra kamu kurumları, bankalar, okullar ve belediyeler hizmet vermeyecek.
2026 Ramazan Bayramı Tatil Takvimi
|Bayram Günü
|Tarih
|Gün
|Arefe Günü (Yarım Gün)
|19 Mart 2026
|Perşembe
|Ramazan Bayramı 1. Gün
|20 Mart 2026
|Cuma
|Ramazan Bayramı 2. Gün
|21 Mart 2026
|Cumartesi
|Ramazan Bayramı 3. Gün
|22 Mart 2026
|Pazar
Arefe Günü (19 Mart) Kurumların Çalışma Düzeni
Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren (genellikle saat 13.00 sonrası) aşağıdaki kurumlar kapalı olacaktır:
Eğitim: Okullar ve üniversiteler tatil moduna girecek.
Sağlık: Sağlık ocakları (ASM) kapalı olacak, hastanelerin sadece acil servisleri hizmet verecek. Eczaneler ise öğleden sonra "nöbetçi eczane" sistemine geçecek.
Resmi Daireler: Kaymakamlıklar, nüfus müdürlükleri, belediyeler ve noterler kapalı olacak.
Finans: Bankalar ve Borsa İstanbul öğleden sonra işlem yapmayacak.
Şu anki tabloya göre toplam tatil süresi, arefe günü öğleden sonrası da dahil edildiğinde 3,5 gün olarak görünüyor.