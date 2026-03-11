ARA
On bir ayın sultanı Ramazan ayının sonuna yaklaşırken, 2026 yılı Ramazan Bayramı ve arefe günü heyecanı şimdiden başladı. Bu yılın dini takvimi ve resmi tatil günleri, özellikle çalışanlar ve tatil planı yapanlar için netleşmiş durumda. Peki Arefe günü tatil mi? 2026 Arefe günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Ekonomist
Ekonomist
2026 yılı Ramazan Bayramı yaklaşırken, milyonlarca kişinin beklediği arefe günü ve tatil takvimi netleşti. Bu yıl bayramın cuma gününe denk gelmesi, hafta sonuyla birleşen doğal bir tatil süreci sunuyor.

19 Mart 2026 Perşembe günü idrak edilecek olan arefe günü, resmi tatil mevzuatı gereği yarım gün kabul ediliyor. Bu kapsamda öğleden sonra kamu kurumları, bankalar, okullar ve belediyeler hizmet vermeyecek.

2026 Ramazan Bayramı Tatil Takvimi

Bayram GünüTarihGün
Arefe Günü (Yarım Gün)19 Mart 2026Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün20 Mart 2026Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün21 Mart 2026Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün22 Mart 2026Pazar

Arefe Günü (19 Mart) Kurumların Çalışma Düzeni

Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren (genellikle saat 13.00 sonrası) aşağıdaki kurumlar kapalı olacaktır:

Eğitim: Okullar ve üniversiteler tatil moduna girecek.

Sağlık: Sağlık ocakları (ASM) kapalı olacak, hastanelerin sadece acil servisleri hizmet verecek. Eczaneler ise öğleden sonra "nöbetçi eczane" sistemine geçecek.

Resmi Daireler: Kaymakamlıklar, nüfus müdürlükleri, belediyeler ve noterler kapalı olacak.

Finans: Bankalar ve Borsa İstanbul öğleden sonra işlem yapmayacak.

Şu anki tabloya göre toplam tatil süresi, arefe günü öğleden sonrası da dahil edildiğinde 3,5 gün olarak görünüyor.
