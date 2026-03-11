Arefe günü tatil mi? 2026 Arefe günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?

19 Mart 2026 Perşembe günü idrak edilecek olan arefe günü, resmi tatil mevzuatı gereği yarım gün kabul ediliyor. Bu kapsamda öğleden sonra kamu kurumları, bankalar, okullar ve belediyeler hizmet vermeyecek.

2026 Ramazan Bayramı Tatil Takvimi