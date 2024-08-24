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SPK duyurdu: Hukuki işlem ve incelemeler başlatıldı

SPK'den yapılan açıklamada "Haftanın son işlem gününde sosyal medya mecralarında Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet ŞİMŞEK hakkında asılsız istifa haberleri üzerinden Borsa yatırımcısını yanlış yönlendiren ve onların zarara uğramalarına sebep olan sosyal medya hesaplarıyla ilgili gerekli incelemeler başlatılmıştır" denildi.

24 Ağustos 2024 | 00:37
SPK duyurdu: Hukuki işlem ve incelemeler başlatıldı

SPK'nin açıklaması şöyle: 

Kurulumuzca Borsa İstanbul pay piyasasında yapılan işlemler anlık olarak takip edilmektedir. Gerçek ve tüzel kişilerin piyasa bozucu hareketlerine karşı denetim mekanizması sürekli işlemektedir.

Haftanın son işlem gününde sosyal medya mecralarında Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet ŞİMŞEK hakkında asılsız istifa haberleri üzerinden Borsa yatırımcısını yanlış yönlendiren ve onların zarara uğramalarına sebep olan sosyal medya hesaplarıyla ilgili gerekli incelemeler başlatılmıştır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun “Piyasa Dolandırıcılığı” başlıklı 107’nci maddesinde işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı ile bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçları düzenlenmiştir. Anılan düzenlemeler uyarınca, "sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler" ile "sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayan kişilerin 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı” hükme bağlanmıştır.

Yukarıda da bahsi geçtiği üzere Kurulumuzca; olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan bu maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır.

Kurulumuz ve resmi makamlardan gelmeyen ve yatırımcıyı yanıltıcı nitelikte olan sosyal medya haberlerine itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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