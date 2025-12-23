İşsizlik maaşı 2026 ne kadar olacak? 2026 işsizlik maaşı tavan ve taban hesaplama

2026 yılı asgari ücretinin 28 bin 75 TL olarak açıklanmasıyla birlikte, çalışma hayatındaki tüm parametreler de resmiyet kazandı. 2026 yılı asgari ücret artışıyla birlikte işsizlik maaşı tutarları da yeni seviyesine ulaştı. İşsizlik ödeneği, yasal olarak brüt asgari ücretin %40'ından az, %80'inden ise fazla olamıyor.

2026 yılı için belirlenen yeni asgari ücret rakamları üzerinden yapılan hesaplamalara göre işsizlik maaşı tavan ve taban tutarları şu şekilde netleşti: