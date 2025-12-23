İşsizlik maaşı 2026 ne kadar olacak? 2026 işsizlik maaşı tavan ve taban hesaplama

2026 yılı asgari ücretinin 28 bin 75 TL olarak açıklanmasıyla birlikte, çalışma hayatındaki tüm parametreler de resmiyet kazandı. 2026 yılı asgari ücret artışıyla birlikte işsizlik maaşı tutarları da yeni seviyesine ulaştı. İşsizlik ödeneği, yasal olarak brüt asgari ücretin %40'ından az, %80'inden ise fazla olamıyor.
2026 yılı için belirlenen yeni asgari ücret rakamları üzerinden yapılan hesaplamalara göre işsizlik maaşı tavan ve taban tutarları şu şekilde netleşti:
Asgari ücrete yüzde 27 oranında bir artış yapılması durumunda, 2026 yılı için geçerli olacak yeni işsizlik maaşı tablosu şu şekilde netleşecektir:
2026 İşsizlik Maaşı Hesaplama (%27)
|Ödeme Kategorisi
|2025 Mevcut Tutar
|2026 Yeni Tutar (%27 Zamlı)
|En Düşük (Taban)
|10.323 TL
|13.110 TL
|En Yüksek (Tavan)
|20.800 TL
|26.416 TL
Hesaplama Detayları ve Kesintiler
İşsizlik maaşı hesaplanırken yasal sınırlar brüt asgari ücret üzerinden belirlenir:
En Düşük İşsizlik Maaşı: Brüt asgari ücretin %40'ıdır.
En Yüksek İşsizlik Maaşı: Brüt asgari ücretin %80'idir.
Damga Vergisi: Yukarıdaki rakamlar üzerinden yaklaşık %0,759 oranında damga vergisi kesintisi yapılmaktadır. Tablodaki rakamlar, bu kesinti sonrası ele geçecek tahmini net tutarları ifade eder.
Ne Kadar Süre Ödenir?
Prim ödeme gün sayınıza göre maaş alma süreniz şu şekilde değişir:
600 gün prim ödeyenlere: 6 ay
900 gün prim ödeyenlere: 8 ay
1080 gün prim ödeyenlere: 10 ay
İşsizlik Maaşı Alma Şartları
Yeni dönemde de işsizlik ödeneğinden yararlanabilmek için temel kriterler değişmedi:
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmış olmak, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi çalışmış olmak ve son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak gerekmektedir. Ödeme süreleri, prim ödeme gün sayısına bağlı olarak 6, 8 veya 10 ay arasında değişiklik göstermektedir.