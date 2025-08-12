SPK'ya bedelsiz başvurusu yaptı: Yüzde 1400

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) yönetim kurulu, yüzde 1400 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı almıştı. Şirket dün (11 Ağustos) KAP'a iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı hakkında SPK başvurusunu duyurdu.
Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na şu açıklama yapıldı: Şirket Yönetim Kurulu'nun 14.07.2025 tarihinde aldığı karar doğrultusunda yapılacak olan İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımına yönelik olarak 11.08.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.