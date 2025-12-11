Sıradışı olay İspanya'da yaşandı. 22 yaşındaki İspanyol kadın, uzun süredir mesai saatinin başlamasından tam 40 dakika önce işe geliyordu.

The Sun'da yer alan habere göre, mesaisi 7:30'da başlayan kadın, defalarca vardiya saatinden önce işe başlamaması veya ofise giriş yapmaması konusunda uyarıldı. Ancak, genç çalışan vaktinden önce işe gelmeye devam etti. Çalışan, bu sebeple 2023 yılında resmi olarak da uyarıldı.

"İşe erken gelmesinin şirkete hiçbir katkısı yok"

Ancak, uyarılara rağmen bu davranışının sürmesi üzerine patronu onu, "talimatları yok saydığı" gerekçesiyle işten çıkardı. Personelin, erkenden işe gelmesinin şirkete hiçbir katkısı olmadığının altı çizildi.

Ayrıca bir ofis çalışanı, onun "takım koordinasyonunu bozduğunu" da ileri sürdü.

Mahkeme, işvereni haklı buldu

Lojistik sektöründe çalışan genç kadın, işten çıkarılmasının haksız olduğunu savunarak Alicante şehrindeki mahkemeye başvurdu. Mahkemede personelin sözlü ve yazılı uyarılara rağmen rutinine devam ettiği ve 19 kez daha işe erken geldiği ortaya çıktı.

Ayrıca ofise henüz varmadan önce birçok kez şirketin uygulaması üzerinden giriş yapmayı denediği de öğrenildi. Bunun yanında işvereni, söz konusu personeli şirkete ait bir aracı izinsiz satmakla da suçladı.

Mahkeme nihai kararında şirketi destekleyerek, sorunun çalışanın “aşırı dakikliği” değil, iş yeri kurallarına uymayı inatla reddetmesi olduğunu, bunun da İspanyol İşçi Kanunu'nun 54. maddesine göre ciddi bir ihlal olduğunu vurguladı.