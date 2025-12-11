Jeep Aralık ayı kampanyasını duyurdu

Şirketin açıklamasına göre kampanya kapsamında, Avenger yüzde 100 Elektrik modelinin Limited donanımlı versiyonu 49 bin lira, Summit donanımlı versiyonu ise 97 bin lira takas desteğiyle satışa sunuluyor.

Aralık öncesi bayiye faturalı Summit araçlarda ise söz konusu takas desteği 136 bin lira olarak uygulanıyor. Avenger'ın yüzde 100 Elektrik modelinin Summit donanımında 300 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor.

Açıklamaya göre Avenger e-Hybrid modelinin Summit donanımlı versiyonunda 116 bin lira, Overland donanımlı Avenger 4xe alımlarında yine 116 bin lira takas desteği sunuluyor.

Açıklamaya göre Jeep Compass modelinde 'North Star' özel serisinde 115 bin lira, Summit donanımında ise 60 bin lira takas desteği sunuluyor.

2025 model yılına ait Compass'ın tüm e-Hybrid versiyonları için 500 bin liraya kadar 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğinden sunuluyor. AA