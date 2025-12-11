FED'in faiz kararı Trump'ı memnun etmedi

Trump, Beyaz Saray'da iş insanlarıyla bir araya geldiği yuvarlak masa toplantısında Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Powell'ı "katı" olarak nitelendiren Trump, faiz oranlarının düştüğünü ancak Powell'ın fazla bir şey yapmadığını öne sürdü.

Trump, faiz indirimi kararını kastederek, "Oldukça düşük yaptığını söyleyebilirim, en az iki katı olabilirdi." dedi.

- "Faiz oranımız çok daha düşük olmalı"

Görev süresi gelecek yıl mayıs ayında dolacak Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine seçilecek ismi belirlemek için adaylarla görüşmeler yapıp yapmadığı sorulan Trump, Fed'in eski yönetim kurulu üyelerinden Kevin Warsh ile bugün görüşeceğini söyledi.

Trump, "Ne aradığım konusunda oldukça iyi bir fikrim var. Faiz oranları konusunda dürüst olacak birini arıyorum. Sadece dürüstlük istiyorum, faiz oranımız çok daha düşük olmalı. Faiz oranımız dünyanın en düşük oranları olmalı." diye konuştu.

Fed, bu yılın son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,5-3,75 aralığına indirmişti.

New York borsası Fed'in faiz kararı sonrasında yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 1,05 artarak 48.057,75 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,67 artışla 6.886,68 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 kazançla 23.654,15 puana çıktı.

Fed, politika faizini 25 baz puan indirirken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 3,5-3,75 aralığına düşüren Fed, faiz oranında yapılacak ek düzenlemelerin kapsamını ve zamanlamasını değerlendirirken gelen verilerin, gelişen görünümün ve risk dengesinin dikkatle inceleneceğini bildirdi.

Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini ise gelecek yıl için yüzde 3,4'te sabit bıraktı. Bu tahmin 2026'da bir faiz indirimi öngörüldüğünün sinyalini verdi.

Banka enflasyon tahminlerini düşürürken, büyüme beklentilerini ise yukarı yönlü revize etti.

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, politika faizinin "nötr" seviyeye ilişkin tahminlerin geniş aralığı içinde yer aldığını ve ekonominin nasıl gelişeceğini görmek açısından beklemek için iyi bir konumda olduklarını söyledi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de İstihdam Maliyet Endeksi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,8 ile piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti.

ABD'de federal hükümetin bütçe açığı da kasımda, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 53 azalışla 173 milyar dolara geriledi.