  AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? AÖF Güz dönemi vize sınav sonuçları nereden öğrenilir?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için güz dönemi vize sınavlarının tamamlanmasının ardından, sonuçların ne zaman açıklanacağı en önemli gündem maddesi haline geldi. Peki AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? AÖF Güz dönemi vize sınav sonuçları nereden öğrenilir?


Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için, güz dönemi ara sınavlarının tamamlanmasının ardından sonuç tarihi yoğun bir şekilde araştırılıyor. 

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi?  

Anadolu Üniversitesi sınav sonuçlarını genellikle sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde açıklamaktadır.

Sınav Bitiş Tarihi: 7 Aralık 2025 Pazar

Tahmini Açıklanma Aralığı: Sınavın bitiş tarihine 15 gün eklendiğinde, AÖF Güz Dönemi Vize Sınav sonuçlarının 22 Aralık 2025 Pazartesi günü civarında (Aralık ayının üçüncü veya dördüncü haftası) açıklanması kuvvetle muhtemeldir.

Sonuç Sorgulama

Sonuçlar açıklandığında, öğrenciler Anadolu Üniversitesi'nin resmi öğrenci otomasyon sistemi ve AÖF'ün web sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile puanlarını öğrenebileceklerdir.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından belirlenen 2025-2026 eğitim-öğretim yılı sınav takvimi netleşmiştir. Öğrenciler, tüm döneme ait sınav tarihlerini bu takvime göre planlayabilirler.

 AÖF SINAV TAKVİMİ 2025-2026

Sınav TürüSınav Tarihleri
Güz Dönemi Ara Sınavı06-07 Aralık 2025
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı17-18 Ocak 2026
Bahar Dönemi Ara Sınavı04-05 Nisan 2026
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı09-10 Mayıs 2026
Yaz Okulu Sınavı22 Ağustos 2026

Güz Dönemi Ara Sınavları (Vize) tamamlanmış olup, sonuçlarının yaklaşık 15 gün içinde (tahmini 22 Aralık 2025 civarı) açıklanması beklenmektedir. Öğrencilerin bir sonraki önemli sınavı ise Güz Dönemi Dönem Sonu (Final) Sınavı olacaktır.

