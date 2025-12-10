AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? AÖF Güz dönemi vize sınav sonuçları nereden öğrenilir?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için, güz dönemi ara sınavlarının tamamlanmasının ardından sonuç tarihi yoğun bir şekilde araştırılıyor.

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi?

Anadolu Üniversitesi sınav sonuçlarını genellikle sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde açıklamaktadır.

Sınav Bitiş Tarihi: 7 Aralık 2025 Pazar

Tahmini Açıklanma Aralığı: Sınavın bitiş tarihine 15 gün eklendiğinde, AÖF Güz Dönemi Vize Sınav sonuçlarının 22 Aralık 2025 Pazartesi günü civarında (Aralık ayının üçüncü veya dördüncü haftası) açıklanması kuvvetle muhtemeldir.

Sonuç Sorgulama

Sonuçlar açıklandığında, öğrenciler Anadolu Üniversitesi'nin resmi öğrenci otomasyon sistemi ve AÖF'ün web sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile puanlarını öğrenebileceklerdir.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından belirlenen 2025-2026 eğitim-öğretim yılı sınav takvimi netleşmiştir. Öğrenciler, tüm döneme ait sınav tarihlerini bu takvime göre planlayabilirler.

AÖF SINAV TAKVİMİ 2025-2026

Sınav Türü Sınav Tarihleri Güz Dönemi Ara Sınavı 06-07 Aralık 2025 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 17-18 Ocak 2026 Bahar Dönemi Ara Sınavı 04-05 Nisan 2026 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 09-10 Mayıs 2026 Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos 2026

Güz Dönemi Ara Sınavları (Vize) tamamlanmış olup, sonuçlarının yaklaşık 15 gün içinde (tahmini 22 Aralık 2025 civarı) açıklanması beklenmektedir. Öğrencilerin bir sonraki önemli sınavı ise Güz Dönemi Dönem Sonu (Final) Sınavı olacaktır.