'İngiliz ordusu bir savaşa girse kaç gün dayanabilir'

İngiliz yayın kuruluşu BBC makalesinde Rus lider Putin'in "Avrupa ile savaşa girmeyi planlamıyoruz. Ancak Avrupa isterse ve başlatırsa biz şu anda buna hazırız" sözleriyle başlamış.
Makalede "Açıkça söylemek gerekirse, İngiltere'nin NATO müttefiklerinin desteği olmadan tek başına Rusya ile bir savaşa girmesi son derece düşük bir ihtimal. Ancak Putin'in bu sözleri, aynı zamanda, Rusya ile NATO ülkeleri arasında bir savaşın, insanların umduğu kadar uzak bir ihtimal olmadığının göstergesi" yorumu var.
KONFERANSTA TARTIŞILDI
Makaleye göre İngiltere'nin savunma konularında önde gelen düşünce kuruluşu Royal United Services Institute (RUSI) Londra'da yakın zamanda düzenlenen bir konferansta, askeri ve siyasi figürler bir araya getirmiş. Konferansta İngiltere'nin mevcut silahlı kuvvetlerinin, askerinden, mühimmatına ve yedek parçalarına kadar her şeyi tükenmeden önce, uzun sürebilecek bir çatışmayı sürdürebilecek durumda olup olmadığı tartışılmış. Makaleden yansıyan notlar şöyle:
1 DERİNLİK EKSİK
Düşünce kuruluşu RUSI'den Hamish Mundell, "İngiltere'nin birkaç haftadan uzun sürecek bir savaşa karşı bir hazırlık planı olduğuna dair çok az kanıt var" Tıbbi kapasite sınırlı. Yedek kuvvetlerin yenilenmesi yavaş. İngilizlerin kitlesel kayıpların yaşanabileceği bir duruma yönelik planı, kayıp vermemeye dayanıyor gibi görünüyor" diyor.
Mundell, uzun bir savaş sürdürebilmek için destek hatlarının gerekliliğine işaret ediyor: İkinci, hatta üçüncü kademe; kayıpları karşılayıp mücadeleyi sürdürebilecek personel, platform ve lojistik ve tedarik zincirleri gerekiyor. Ancak bu derinlik, mevcut İngiliz ordu tasarımında belirgin bir şekilde eksik."
2 MÜHİMMAT, TOPÇU, HAVA SAVUNMASI EKSİK
Özel bir istihbarat şirketi olan Sibylline'in CEO'su Justin Crump, "Mühimmat, topçu, araç, hava savunması ve insan gücünde eksiklikler var" diyor. Crump, mevcut durumda kayıplar yaşayacak kuvvetlerin yerine yenilerinin alması noktasında büyük sıkıntı olduğuna işaret ediyor.
3 UKRAYNA SAVAŞINDAKİ İKİ DERS
Makaleye göre Rusya-Ukrayna savaşından çıkarılan da 2 ders var:
-Birincisi, insansız hava araçları artık her düzeyde modern savaşın ayrılmaz bir parçası haline geldi.
-İkincisi olarak da askeri personelin büyüklüğünün fark yarattığı gerçeği yerleşti.
4 YENİLENME HIZI
Makaleye şu not eklenmiş: "İngiliz istihbaratı savaşta bugüne kadar Rus ordusunun 1,1 milyondan fazla kayıp verdiğini (ölüm, yarı, esir, kayıp dahil) tahmin ediyor. Muhafazakar tahminler bile 150 binden fazla Rus askerinin savaşta öldürüldüğünü kaydediyor. Ancak Rusya'nın öyle büyük bir insan gücü havuzu var ki, aylık tahmini 30 bin insan kaybını yedekleyebiliyor".
Rusya ekonomisi de üç yıldan fazla bir süredir savaş ortamında işliyor.
5 SİLAH ÜRETİM GÜCÜ
Makaleye göre Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü'nün son raporu, Rusya'nın her ay yaklaşık 150 tank, 550 piyade savaş aracı, 120 Lancet İHA ve 50'den fazla top ürettiğini söylüyor.
Haberde "İngiltere ve Batılı müttefiklerinin çoğu, bu seviyede bir üretime henüz çok uzaktalar. Analistler, Batı Avrupa'daki silah fabrikalarının, Rusya'nın üretimine yaklaşmasının yıllar alacağını söylüyor" bilgisi verilmiş.
6 'ASKER SAYISI GÜCÜ HAYATİ'
Chatham House düşünce kuruluşunda Rusya uzmanı olan Keir Giles ise "Ukrayna'daki cephe savaşı, Rusya ile karada karşı karşıya gelecek herkes için, asker sayısı gücünün hayati önem taşıdığını şüphe götürmez bir şekilde göstermiştir" diyor.
7 İNGİLİZ ORDUSUNUN MEVCUDU
Makalede şu dikkat çekici not ve görüşler de var:
"Kağıt üzerinde İngiliz ordusu yaklaşık 74 bin askerden oluşuyor. Ancak RUSI'den Ed Arnold, çeşitli nedenlerle birliklere dahil olmayan askeri personel çıkardığında fiili gücün sadece 54 bin olduğunu belirtiyor.
Bu sayı, Rusya'nın Ukrayna'da iki ayda verdiği ortalama kayıp sayısından bile az.
8 'KARA ORDUSU HAFTALAR İÇİNDE...'
Sibylline'den Justin Crump'a göre, bir savaş durumunda, İngiltere'nin kara kuvvetleri haftalar içinde büyük olasılıkla etkili bir şekilde savaşma gücünü kaybedecek"