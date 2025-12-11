'İngiliz ordusu bir savaşa girse kaç gün dayanabilir'

İngiliz yayın kuruluşu BBC makalesinde Rus lider Putin'in "Avrupa ile savaşa girmeyi planlamıyoruz. Ancak Avrupa isterse ve başlatırsa biz şu anda buna hazırız" sözleriyle başlamış.

Makalede "Açıkça söylemek gerekirse, İngiltere'nin NATO müttefiklerinin desteği olmadan tek başına Rusya ile bir savaşa girmesi son derece düşük bir ihtimal. Ancak Putin'in bu sözleri, aynı zamanda, Rusya ile NATO ülkeleri arasında bir savaşın, insanların umduğu kadar uzak bir ihtimal olmadığının göstergesi" yorumu var.

KONFERANSTA TARTIŞILDI

Makaleye göre İngiltere'nin savunma konularında önde gelen düşünce kuruluşu Royal United Services Institute (RUSI) Londra'da yakın zamanda düzenlenen bir konferansta, askeri ve siyasi figürler bir araya getirmiş. Konferansta İngiltere'nin mevcut silahlı kuvvetlerinin, askerinden, mühimmatına ve yedek parçalarına kadar her şeyi tükenmeden önce, uzun sürebilecek bir çatışmayı sürdürebilecek durumda olup olmadığı tartışılmış. Makaleden yansıyan notlar şöyle: