Piyasalardaki likidite krizine merkez bankaları faiz indirerek karşılık verirken zaman zaman faiz indirimleri sonrası piyasada ters fiyatlama ile tahvil faizlerinde yükselişler görülüyor.

Gösterge faiz, gerilediği yüzde 8,35’lerden yükselerek geçen hafta tekrar yüzde 9’un üzerine geldi. Bu hafta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) yapacağı toplantıda faiz kararını açıklayacak. Bir önceki toplantıda faiz indirimlerine devam eden TCMB’nin bu seriyi devam ettirip ettirmeyeceği izlenecek.

TCMB’nin enflasyon raporunda 2020 yılsonu enflasyon beklentisini yüzde 7,4’e çekmesi, para politikasında ilave hareket alanı yaratıyor. Uzmanlar, TCMB’nin faiz indirimlerine devam etmesini bekliyor.

Enflasyon temasında iyileşmenin, gösterge faizin gerilemesini de destekleyeceği öngörülüyor.

Petrol ve emtia fiyatlarındaki sert düşüşe bağlı olarak enflasyon beklentisindeki düşüş trendi ile BDDK’nın bankalar için yeni uygulamaya koyduğu aktif rasyosu gösterge faizlerin sert bir şekilde geri çekilmesine neden oldu. Yeni rasyonun gösterge faizlerde azalan enflasyonla birlikte etkisinin devam edeceği düşünülüyor.