Trabzonspor ve Galatasaray'dan KAP'a Uğurcan açıklaması

Kaleci arayışındaki Galatasaray, Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı transfer etti. Her iki kulübün KAP'a yaptıkları açıklamalar şöyle:

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'dan (TSPOR) "Profesyonel futbolcumuz Uğurcan Çakır'ın, Galatasaray Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Galatasaray Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 33.000.000.-EUR garanti bedel ve 3.000.000.-EUR şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV Dahil 36.000.000.-EUR ödeme yapacaktır" denildi.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları A.Ş.'nin KAP bildirimi de şöyle:

Profesyonel futbolcu Uğurcan Çakır'ın transferi konusunda Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu doğrultuda, futbolcunun eski kulübüne net 27.500.000 Euro + KDV transfer bedeli ödenecektir.



Futbolcu ile 2029/2030 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır:



2025-2026 sezonu için net 110.000.000 TL,

2026-2027 sezonu için net 120.000.000 TL,

2027-2028 sezonu için net 130.000.000 TL,

2028-2029 sezonu için net 140.000.000 TL,

2029-2030 sezonu için net 150.000.000 TL sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

