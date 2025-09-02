ARA
  Trabzonspor ve Galatasaray'dan KAP'a Uğurcan açıklaması

Kaleci Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor'dan Galatasaray'a transferi resmiyet kazandı. İşte her iki kulüpten gece KAP'a yapılan bildirimler...


Kaleci arayışındaki Galatasaray, Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı transfer etti. Her iki kulübün KAP'a yaptıkları açıklamalar şöyle:

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'dan (TSPOR) "Profesyonel futbolcumuz Uğurcan Çakır'ın, Galatasaray Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Galatasaray Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 33.000.000.-EUR garanti bedel ve 3.000.000.-EUR şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV Dahil 36.000.000.-EUR ödeme yapacaktır" denildi.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları A.Ş.'nin KAP bildirimi de şöyle:

Profesyonel futbolcu Uğurcan Çakır'ın transferi konusunda Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu doğrultuda, futbolcunun eski kulübüne net 27.500.000 Euro + KDV transfer bedeli ödenecektir. 

Futbolcu ile 2029/2030 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır:

2025-2026 sezonu için net 110.000.000 TL,
2026-2027 sezonu için net 120.000.000 TL,
2027-2028 sezonu için net 130.000.000 TL,
2028-2029 sezonu için net 140.000.000 TL,
2029-2030 sezonu için net 150.000.000 TL sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 

