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Türk Traktör (TTRAK) ilk çeyrek bilanço tarihi belli oldu (2025)

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK) KAP'a finansal takvime ilişkin açıklama yaptı ve ilk çeyrek bilanço tarihini duyurdu.

13 Nisan 2025 | 01:28
Son Güncellenme: 13 Nisan 2025 | 02:10
Türk Traktör (TTRAK) ilk çeyrek bilanço tarihi belli oldu (2025)

Türk Traktör'den dün KAP'a yapılan açıklamaya göer 2025 ilk çeyrek finansal sonuçlarının 24 Nisan'da açıklanması planlanıyor. Şirketten yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin 01.01.2025 – 31.03.2025 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 24 Nisan 2025 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır. Kurumsal politikalarımız gereği, finansal tabloların açıklanmasından önceki iki hafta süresince "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz.


 

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Dün 2 şirket temettü teklifini duyurdu
BİM, Emlak Konut, Ereğli, Ford... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Katmerciler (KATMR) bedelli tarihi belli oldu
Gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 4 şirket
Borsa İstanbul'dan 2 hisse için emir paketi tedbiri
Beşiktaş'tan bedelli açıklaması
BİST-100’de yön beklentileri değişti mi? 5 uzman yorumladı
SPK bülteni: 3 bedelli, 3 bedelsiz onayı var
Fenerbahçe Kulübü’nden hisse satışı açıklaması
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Borsada cuma günü temettü dağıtacak 1 hisse var
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