Türk Traktör'den dün KAP'a yapılan açıklamaya göer 2025 ilk çeyrek finansal sonuçlarının 24 Nisan'da açıklanması planlanıyor. Şirketten yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin 01.01.2025 – 31.03.2025 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 24 Nisan 2025 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır. Kurumsal politikalarımız gereği, finansal tabloların açıklanmasından önceki iki hafta süresince "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz.



