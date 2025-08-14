ARA
  Ulusoy Un'dan maddi duran varlık edinilmesine ilişkin açıklama

Ulusoy Un'dan maddi duran varlık edinilmesine ilişkin açıklama

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün (14 Ağustos) KAP'a maddi duran varlık edinilmesi hakkında açıklama yaptı.

14 Ağustos 2025 | 08:45
Ulusoy Un'dan maddi duran varlık edinilmesine ilişkin açıklama

Ulusoy Un'dan KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimizin, 07.08.2025 tarihli Kap açıklamasında; 31 Mart 2025 Tarihli Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar'a ilişkin raporunun Dipnot 19'da belirtilen, Grubumuzun Samsun Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Samsun Yem"), Yemsel Tavukçuluk Hayvancılık Yem Hammaddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Yemsel") ve Çakıroğlu Gıda Tarım Ürünleri Hayvancılık ve Yem Tavukçuluk Nakliyat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'den ("Çakıroğlu") toplam 40.594.788 TL tutarındaki alacağın 32.396.514 TL+KDV tutarındaki kısmına karşılık, Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Yemliha Mahallesi, Çıtlıklık Mevkiinde yer alan kanatlı hayvan yem üretim tesisinin 06.08.2025 tarihinde şirketimiz aktifine geçtiğini duyurmuştuk.

Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Yemliha Mahallesi, Çıtlıklık Mevkii 13297 Ada, 2 parselde yer alan Yol nitelikli, 1.079,81 m² büyüklüğündeki taşınmaz 13.08.2025 tarihinde şirketimiz aktifine geçmiş, ayrıca; 08.08.2025 tarihinde de 19.513.872 TL ödeme alınarak, alacağımızın tamamı tahsil edilmiştir.

