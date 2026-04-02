Bakan Şimşek: 'Ülkemizin şoklara karşı direnci önemli ölçüde arttı'

Bakan Mehmet Şimşek, cari denge başta olmak üzere birçok alanda sağlanan iyileşmeler sayesinde Türkiye ekonomisinin şoklara karşı dayanıklılığının önemli ölçüde güçlendiğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yükselen enerji maliyetleri ile Körfez ülkelerine mal ve hizmet ihracatındaki zayıflamanın, dış ticaret dengesini olumsuz etkilediğini bildirerek, "Ancak program döneminde başta cari denge olmak üzere birçok alanda sağladığımız kayda değer iyileşme sayesinde ülkemizin şoklara karşı direnci önemli ölçüde artmıştır." ifadesini kullandı.

"Yükselen enerji maliyetleri ile Körfez ülkelerine mal ve hizmet ihracatımızdaki zayıflama, dış ticaret dengemizi olumsuz etkilemektedir"

Şimşek, sosyal hesabından mart ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Martta jeopolitik gelişmeler ve olumsuz takvim etkisiyle ihracatın, yıllık yüzde 6,4 gerilediğine, ithalatın ise öne çekilmiş talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Yükselen enerji maliyetleri ile Körfez ülkelerine mal ve hizmet ihracatımızdaki zayıflama, dış ticaret dengemizi olumsuz etkilemektedir. Ancak program döneminde başta cari denge olmak üzere birçok alanda sağladığımız kayda değer iyileşme sayesinde ülkemizin şoklara karşı direnci önemli ölçüde artmıştır. 

Bu süreç, yeşil dönüşüm, enerjide yerli ve yenilenebilir kaynak kullanımı ile ithalat bağımlılığının azaltılmasına yönelik attığımız yapısal adımların önemini bir kez daha göstermiştir."

0
