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Yarın temettü dağıtacak 6 hissenin fiyatında düzeltme olacak

Borsa İstanbul'da temettü dağıtacak 6 hissede nakit kar payı hak kullanım tarihi yarın, yani 28 Mayıs 2025. Hisselerin fiyatında kar payı nedeniyle düzeltme olacak. İşte o hisseler:

27 Mayıs 2025 | 15:15
Son Güncellenme: 27 Mayıs 2025 | 17:17
Yarın temettü dağıtacak 6 hissenin fiyatında düzeltme olacak

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. (AGHOL)
Pay başına brüt 5,1327426 TL, net 4,3628312 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mayıs 2025, ödeme tarihi ise 30 Mayıs 2025.

AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. (AZTEK)
Pay başına brüt 1,3586910 TL, net 1,1548873 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mayıs 2025, ödeme tarihi ise 30 Mayıs 2025.

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (CEMTS)
Pay başına brüt 0,22 TL, net 0,187 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mayıs 2025, ödeme tarihi ise 30 Mayıs 2025.

MİGROS TİCARET A.Ş. (MGROS)
Pay başına brüt 6,9040087 TL, net 5,8684073 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mayıs 2025, ödeme tarihi ise 30 Mayıs 2025.

PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (PAGYO)
Şirket 4 taksit halinde toplamda net 5,0622453 TL temettü açıklamıştı. Net 0,80 TL olan ikinci taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mayıs 2025, ödeme tarihi ise 30 Mayıs 2025.

SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ A.Ş. (SUMAS)
Pay başına brüt 2,0082256 TL, net 1,7069917 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mayıs 2025, ödeme tarihi ise 30 Mayıs 2025. 

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Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var (27 Mayıs)
Borsada dün bedelli başvurusu duyuran 2 şirket
Hisse fiyatı birkaç günü daha böyle kalırsa 100 milyon euro kazanacak
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 400
Dün 1 şirketten yatırımcısına temettü teklifi geldi
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var (27 Mayıs)
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