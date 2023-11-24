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  • Yeni halka arz olan şirketlerden Borlease Otomotiv'den (BORLS) temettü açıklaması

Yeni halka arz olan şirketlerden Borlease Otomotiv'den (BORLS) temettü açıklaması

Borlease Otomotiv AŞ, Ekim ayında halk arz olan şirketler arasında yer alıyor. Bugün şirkette KAP'a bir temettü açıklaması yaptı. Açıklama şöyle:

24 Kasım 2023 | 20:28
Son Güncellenme: 24 Kasım 2023 | 22:04
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Yeni halka arz olan şirketlerden Borlease Otomotiv'den (BORLS) temettü açıklaması

Borlease Otomotiv AŞ'den KAP'a yapılan temettü bildirimi (pay başı net 0,4500737 TL) şöyle:

Yönetim Kurulumuzun 24.11.2023 tarihli kararı ile Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri sonucu, Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine uygun hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında ve yasal kayıtlarında yer alan dağıtılabilir kârından karşılanmak üzere, 84.363.818,25 TL tutarında nakit kar payı dağıtılmasına ve ekte yer alan kâr dağıtım tablosunun kabul edilerek, Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.


 

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