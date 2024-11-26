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YEO Teknoloji (YEOTK) bedelsiz tarihi belli oldu

YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.'den bugün KAP'a (YEOTK) bedelsiz sermaye arttırımı SPK ihraç ielgesi hakkında açıklama yapıldı; bedelsiz tarihi de belli oldu.

26 Kasım 2024 | 09:36
YEO Teknoloji (YEOTK) bedelsiz tarihi belli oldu

SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı alan son şirketler arasında YEO Teknoloji de bulunuyor. Bedelsiz sermaye artırımı tarihi bugün oldu. Şirket KAP'a yaptığı açıklamaya göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 28 Kasım 2024. Şirketten bugün KAP'a yapılan bildirimde "Şirketimiz sermayesinin Bedelsiz olarak 96.000.000 TL'den 355.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilecek 259.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.11.2024 tarih ve 60/1649 sayılı kararı ile onaylanmış olup, onaylı İhraç Belgesi ve Tadil Metni ekte sunulmuştur. 259.000.000 TL nominal değerli paylar için bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 28.11.2024 olarak belirlenmiştir" denildi.

KAP bildiriminde şu detaylar da var

Ödeme Tarihi 02.12.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 29.11.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih
 

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Sürdürülebilir hisseler BIST-100’ü geçti
YEO Teknoloji (YEOTK) bedelsiz tarihi belli oldu
Tüpraş'tan (TUPRS) KAP'a dünkü yangınla ilgili açıklama var
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 4 şirket
Bugün bir şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Burçelik (BURCE) bedelsiz tarihi belli oldu
Prizma Matbaacılık (PRZMA) bedelsiz tarihi belli oldu
Manas Enerji Yönetimi (MANAS) bedelli tarihi belli oldu
Fenerbahçe Futbol A.Ş.'den (FENER) bedelli kararı
BMS Birleşik Metal (BMSTL) bedelsiz tarihi belli oldu
25 Kasım borsada gün sonu özeti
Akfen Yenilenebilir Enerji’den (AKFYE) tahsisli sermaye artırımı açıklaması
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Borsada bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket
GERİ
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