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Yiğit Akü neden halka arz kararı aldı?

Yiğit Akü'nün halka arzı kapsamında talep toplama 29-31 Mayıs arasında gerçekleştiriliyor.

29 Mayıs 2024 | 18:59
Son Güncellenme: 29 Mayıs 2024 | 19:02
Yiğit Akü neden halka arz kararı aldı?

Yiğit Akü Genel Müdürü Taner Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halka arzın enerji sektöründeki fırsatları yakalamak için önemli bir adım olduğunu söyledi.

Halka arz sonrasında özellikle lityum sektörüne yatırım yapmayı planladıklarını belirten Yiğit, dünya standartlarında lityum batarya hücresi üretebilecek bilgiye ve yeterliliğe sahip olduklarını vurguladı.

Halka arzın şirketin kurumsallaşma sürecine de fayda sağlayacağını söyleyen Yiğit, "Hiçbir zaman klasik bir aile şirketi gibi olmayıp, her zaman kurumsallaşmaya önem verdik. Şeffaflığı ve hesap verilebilirliği ilke edindik. Halka arzın, bu anlamda bize bir basamak daha atlatacağına inanıyoruz." dedi.

Firmanın ürünlerini yurt içi ve yurt dışında tescilli beş markası olan Yiğit, Platin, Helden, MacPower ve Tunç markalarıyla sattığını belirten Yiğit, şirketin otomotiv grubu için starter akü, yenilenebilir enerji sektörleri için jel akü, telekom, lityum, traksiyoner ve stasyoner bataryalar üretebildiğini söyledi.

Yiğit, şirketin yıllık yaklaşık 7 milyon aküyü üretebilecek kapasitede olduğunu ve son 7 yıldır Türkiye'de akü ihracatında birinci sırada yer aldığını aktardı.

- "Toplam üretimimizin yaklaşık yüzde 80'inini ihraç ediyoruz"

Yiğit, faaliyetlerinin ihracat odaklı olduğunu, toplam üretimlerinin yaklaşık yüzde 80'ini ihraç ettiklerini belirterek, "İhracat rotalarımız arasında Kuzey Amerika, Latin Amerika, Orta Amerika, Avrupa, Afrika, Asya, Türk cumhuriyetleri ve Orta Doğu bulunuyor. Üretimimizin geri kalan kısmını yurt içine ve otomotiv üreticilerine doğrudan montaj hatlarına tedarik ediyoruz." şeklinde konuştu.

Halka arzdan elde edilecek gelirin sadece yüzde 10'unun mevcut borçların kapatılmasında kullanılacağını belirten Yiğit, şunları kaydetti:

"Kalan yüzde 20'si üretim tesisi ve yeni ürün yatırımları için kullanılacak. Yüzde 40'ını lityum batarya yatırımları için kullanacağız. Yüzde 30'luk kısmı da işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması için kullanmayı planlıyoruz. Şu an enerji sektöründe enerjinin depolanması sektörün geleceği olarak görülüyor, bu nedenle de en büyük yatırımı lityum tarafına yapacağız. Bunu kendi öz kaynaklarımızla da yapabilirdik ama bu konuda biraz daha erken yola çıkıp Türkiye'de ilk olmayı hedefledik. Bu sebeple halka arz ile birlikte bu alandaki hedeflerimizi gerçekleştirmeyi öngörüyoruz."

Yiğit, şirketin 1200 çalışanı için ayırmış olduğu yüzde 1'lik paylar için, "Biz burada çalışanlarımız ile beraber büyüyoruz. Şirket kazanıyorsa, çalışanlarımız sayesindedir. Ufak da olsa onlara bir desteğimiz olsun istedik." dedi.

Elektrikli araç pazarı ve enerji depolama sistemlerinin Türkiye'de büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Yiğit, "Elektrikli araçlar artıyor, sizin aküleriniz ne olacak diye soruluyor. Elektrikli araçlarda da aslında bizim akülerimiz kullanılıyor. Elektrikli araç üreticilerine de akü tedarikini sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

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Yiğit Akü Hisse Haberleri (YIGIT)
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