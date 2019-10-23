Avrupalı şirketlere danışmanlık verecek
Maptriks, 2009 yılında kurulan iş ve lokasyon analitiği konularında danışmanlık veren bir girişim. Şirket, Londra’da ofis açarak Avrupalı şirketlere de hizmet vermeye başladı.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Finanstan perakendeye, otomotivden tekstile 12 farklı sektörde müşterilerine danışmanlık veren Maptriks, elde ettiği dataları analiz ederek şirketlerin doğru kararlar almalarını sağlıyor.
Dünyada da yükselen bir trend olan lokasyon sektörünün piyasa değerinin 2020 yılında 38,7 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
Yüzde 100 Türk sermayesi ile kurulan ve Yemeksepeti. com kurucularından Gökhan Akan’ın da yatırımıyla büyümesine ivme kazandıran Maptriks, Türkiye, İngiltere ve Hollanda’da 100’den fazla yerel ve global ölçekli kurumsal müşteri ve 400’den fazla marka ile çalışıyor.
Maptriks, 2009’dan itibaren geliştirdiği teknolojiler ve modeller ile 150 firmaya lokasyon analitiği anlamında destek oluyor.
Temel olarak yer seçimi, hedef kitle analizi, lokasyona bağlı tahminleme, segmentasyon ve ürün konumlandırma danışmanlık çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Müşteri portföylerinde İş Bankası, Yapı Kredi, Migros, Carrefour, Turkcell, Unilever, gibi sektöründe öncü firmalara hizmet sağlanıyor. Gökhan Akan, 2019 yılında verdikleri hizmetleri yurtdışına açmaya kararı verdiklerini belirtiyor.
“Buna bağlı olarak İngiltere’de ofis açtık ve Google ile Maps ve Cloud teknolojileri alanında partner olduk” diyen Akan, 2019’un ikinci çeyreğinde ise ilk yurtdışı satışlarını gerçekleştirdiklerini anlatıyor.
Şirkete İtalya, Hollanda, Arap yarımadası ve Türki Cumhuriyetler’den de talepler geliyor.
YURTDIŞINDA BÜYÜYECEK
Firmaların elinde bulunan verileri inceleyerek bunlardan lokasyon bileşenlerini ayıklayan Maptirks, kendi geliştirdiği modelleri kullanarak bu veriler ile elinde bulunan coğrafi ve demografik verilerin arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarıyor.
Burada devreye mekânsal zeka giriyor ve firmanın; “Daha kârlı yeni mağazaları nerede açabilirim?”, “Ürünüm için coğrafi pazar potansiyeli nedir?”, “Hedef kitlem nerede yaşıyor? Nerede dolaşıyor?”, “Gelirlerimi etkilemeden nasıl mağazalarımı optimize ederim?” gibi sorularına yanıt olacak danışmanlık çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Londra’nın ardından Berlin ve Paris’te de ofis açılması hedefleniyor. Verdikleri lokasyon bazlı veri danışmanlığı hizmeti ile mağaza kapanma oranının yüzde 20’den yüzde 3’e düştüğünü ifade eden Akan, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Hamidiye Su’yun bayiliklerini belirleme noktasında hizmet veriyoruz.
Reklam A.Ş. için billboardların doğru kiralama bedellerini tespit ediyoruz” diye konuşuyor. Şirket için bu yıl 20 milyon TL, önümüzdeki yıl için ise 30 milyon TL ciro hedefleniyor.
PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ YAPTI
Gökhan Akan, Galatasaray Lisesi’ni bitirdi. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümümden mezun olduktan sonra İngiltere’de, London Business School’da finans yüksek lisans derecesi aldı.
Kuruluşundan itibaren aktif olarak yer aldığı yemeksepeti.com projesine yurtdışında bulunduğu yıllarda stratejik olarak destek vermeye devam etti.
İngiltere’de bulunduğu sürede yatırım yönetimi işlerinde uzmanlaşan Akan, North Asset Management ve Soros Fund Management şirketlerinde portföy yöneticisi ve ortak olarak görev yaptı.
Akan, 2010-2011 yılları arasında yatırımcı George Soros’un sahibi olduğu Soros Fund Management yatırım şirketi yönetimindeki 27 milyar dolar büyüklüğe sahip Quantum Endowment Fonu’nda Avrupa Piyasalarından Sorumlu Portföy Yöneticisi olarak görev aldı.
2011 yılı itibariyle Türkiye’ye dönerek tüm bilgi ve birikimini yemek-sepeti.com projesinde kullanmaya karar veren Gökhan Akan, yemeksepeti.com’un satışına kadar tam zamanlı görevine kurucu ortak ve CFO olarak devam etti.
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