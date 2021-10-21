Dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından JCI Derneği’nin (Junior Chamber International) Türkiye’deki oluşumu JCI Türkiye’nin ‘Beyaz yakadan girişimciliğe’ programı çerçevesinde iş dünyasından çıkan beyaz yakalı start up’lar, yerel ve uluslararası yeni yatırımlar bulmak, kurumsal iş birlikleri yapmak için StartupMarket’de listelenerek danışmanlık alacaklar.

Ayrıca bu iş birliği kapsamında, StartupMarket’in girişimcilik ekosisteminin düzenli olarak nabzını tuttuğu ve üyeleri ile paylaştığı ekosistem raporlarının geliştirilmesiyle birlikte yaygınlaştırılması da sağlanmış olacak.

2 BİNİN ÜZERİNDE ERİŞİM

StartupMarket ve Kitlesel Fonlama Platformu Kurucu ve CEO’su Serkan Bağçe, StartupMarket’i girişimcilik ekosisteminin dijital platformu olarak konumlandırmaya çalıştıklarını belirterek, “Bugün baktığımızda 2 binin üzerinde start up’a, StartupMarket üzerinden erişebiliyor ve onlarla iletişime geçebiliyorsunuz” diyor.

Ayrıca kurumsal hizmet ve çözümleri de geliştirmeye çalışıyor, şirketler ile yatırımcıların start up’ların iş birliği süreçlerinde katkılar sağlanabildiğini belirten Bağçe, “Her bir yatırım turuna baktığımızda yeni isimlere, yeni kişilere, yeni melek yatırımcılara rastlıyoruz.

Bu durum günümüzün gelişen start up sektörüne verilen önemin göstergesi olarak karşımıza çıkıyor” diye konuşuyor.

LİDER YETİŞTİRECEK

Girişimci ruhu üyelerinde alevlendirin mek için dünya çapında birçok projeler SM üreten bir kuruma Türkiye’de liderlik İM ettiğini belirten JCI Türkiye Ulusal Başkanı Fatih Şengül de şunları söylüyor: “TOYP, Creative Young Entrepreneur gibi dünya çapında programlar ile girişimciliği ve liderliği öne çıkaran JCl’ın Türkiye’deki kısa ve orta vade odağı da girişimci lider profilini yetiştirme üzerinde olacak.

Bu noktada yıllar içinde birçok beyaz yakalı üyemizin girişimcilik hayatına atıldığını ve yurtdışına açıldığını gözlemledik. Bu sebeple de bunu daha güçlü bir araç haline getirip, daha fazla üyemizin değişim yolculuğuna katkı sağlamak için yola çıkıyoruz.”