İki marka için franchise verecek - Ekonomist

İki marka için franchise verecek
Gayrimenkul danışmanlığı şirketleri Coldwell Banker ve Era Gayrimenkul için franchise veriliyor. Franchise giriş bedeli Era için 32 bin TL’den, Coldwell Banker için ise 40 bin TL’den başlıyor. Toplam yatırım maliyeti 50 bin ile 250 bin TL arasında. Cirodan aylık yüzde 6 royalty bedeli alınıyor.
BURCU TUVAY
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Dünyanın ilk gayrimenkul danışmanlık şirketi olan Coldwell Banker, 1906 yılında San Francisco’da kuruldu. 2013 yılında Dr. Gökhan Taş tarafından Türkiye master franchise haklarının satın alınmasıyla ülkemize giren Coldwell Banker, 23 şehirde, 110 ofis ve bin 500 emlak danışmanıyla faaliyet gösteriyor.
Türkiye’de yılda 1,5 milyar dolarlık gayrimenkul satışı yapan Coldwell Banker, 2018’de ERA Gayrimenkul’ün master franchise’ını satın aldı. ERA Gayrimenkul’ün ise Türkiye’de 12 şubesi ve 200 gayrimenkul danışmanı bulunuyor.
Her iki marka için de franchise veriliyor. Bu yıl içerisinde Coldwell Banker için 50, Era Gayrimenkul için 75 adet franchise şube açılması planlanıyor. Gökhan Taş, Coldwell Banker’ın franchising modelinin daha geniş bölgeleri kapsadığını, Era için ise aynı bölgede birden fazla franchise şube açılabileceğini ifade ediyor.
Taş, Era için özellikle Anadolu şehirlerinin hedeflendiğini belirtiyor. Franchise giriş bedeli Era için 32 bin TL’den, Coldwell Banker için ise 40 bin TL’den başlıyor. İstanbul ve İzmir birinci, diğer şehirler ikinci, geri kalan küçük şehirler ise üçüncü bölge olarak ayrılıyor ve franchise giriş bedelleri bu bölgelere göre belirleniyor.
YÜZDE 80 BAŞARI
Toplam yatırım maliyeti 50 bin ile 250 bin TL arasında değişiyor. Coldwell Banker için 350 m2’den büyük ofisler tercih edilirken, Era Gayrimenkul ofislerinin büyüklüğü 75 m2’den başlıyor. Ciro üzerinden aylık yüzde 6 royalty ve yüzde 3 reklam tanıtım bedeli alınıyor.
Gökhan Taş, her ofisin yıllık ortalama 48 adet gayrimenkul satışı yapmasını hedeflediklerini söylüyor. Ofislerin yüzde 80’inin bu hedefe ulaştığını da belirtiyor. Aylık ciro hedefi Coldwell Banker için 170 bin TL, Era Gayrimenkul için ise 130 bin TL. Bir ofiste ortalama 16 kişi çalışıyor. Üniversite mezunu kişilerle çalışılması tercih ediliyor.
Ofis yatırımlarının geri dönüşü yaklaşık 30 ile 34 ay arasında sürüyor. Yatırımcı adaylarına girişimcilik testi yapılırken, finansal yeterliliğe sahip olup olmadığını anlamak için mali araştırmalar yapılıyor. Şubelere her hafta ortalama iki eğitim veriliyor.
BİN TLYE İŞ FIRSATI
Gökhan Taş, bunun yanı sıra gayrimenkul danışmanı girişimci adayları için de yeni bir model uyguladıkları bilgisini veriyor.
Taş, bin TL eğitim bedeliyle gayrimenkul danışmanlığı ofislerinde bu kişilere kendi işlerini yapma olanağı tanıdıklarını söylüyor.
Gökhan Taş, “Burada 30 yaş altı gençler, 30-40 yaş arasında anne olmuş ve esnek çalışmak isteyen beyaz yakalı kadınlar ile 40-45 yaşına gelmiş belli bir birikimi olan ve girişimci olmak isteyen kişileri hedefliyoruz” diyor.
Bu danışmanların yılda 80 bin TL kazanç elde edebileceğini de ifade ediyor.
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