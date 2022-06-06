Aile işi olan kasaplığı dijitalleştiren Selahattin Düzgün, pandemi döneminde onlinekasap.com’u kurdu. Düzgün, şimdi de online peynir sitesi, burger ve pizza markasını hayata geçirecek.

Selahattin Düzgün, aile mesleği olan kasaplığı pandeminin de etkisiyle yaşadığımız teknoloji çağına uygun olarak dönüştürerek dijitale taşıdı ve onlinekasap.com’u 2019 yılında hayata geçirdi.

Düzgün, mesleğe ağabeyleri Vural ve Hayati Düzgün’ün yanında işin inceliklerini öğrenerek başladı. Bunun ardından birçok et restoranında şeflik yaptı. 2014 yılında beş kardeş bir araya gelerek,

İstanbul Anadolu yakasında ‘Düzgün Et’ adında perakende işletmelerini açtı. Sektördeki eksiği fark eden ve insanların online bir kasaba ihtiyaçlarını olduğunu gözlemleyen Düzgün, Türkiye’nin ilk online özel hizmet veren kasabını kurdu.

Onlinekasap.com da dana kuzu ve beyaz et ürünleriyle hizmet veriyor. Kolay pişirilmeye hazır kuzu tandır, kağıt kebabı, fajita, dinlendirilmiş antrkot, füme et, kavurma, sucuk, pastırma, bebekler için hazırlanan kıyma kuşbaşı ve pirzola, 40 çeşidi aşkın soğuk meze onlinekasap.com’un ürün çeşitleri arasında bulunuyor.

ÇİFTLİK KURACAK

Etleri Trakya yöresinden aldıklarını söyleyen Düzgün, İstanbul’un Şile bölgesinde büyük baş hayvan çiftlikleri olduğunu ifade ediyor.

Gelecek planları arasında Trakya bölgesinde küçük baş hayvan çiftliği kurmak olduğunu söyleyen Düzgün, yatırım planlarını şöyle anlatıyor:

“Saltlike Burger markamızı hayata geçirme kararı aldık. Çok yakında İstanbul Anadolu yakasında Saltlike Burger ile hizmet vereceğiz. Hamburgerlerimizde Anadolu esintileri de olacak.

Örneğin köz patlıcanlı, pastırmalı, kuru etli hamburgerlerimiz beğeniye sunulacak. Hedefimiz Saltlike Burger ile yurtdışına açılmak.”

Şu an sadece İstanbul’da hizmet verdiklerini ancak hizmetlerini İstanbul dışına da açacaklarını ifade eden Selahattin Düzgün, geçtiğimiz yıl 5 milyon TL olarak gerçekleşen cirolarını bu yıl 7 milyon TL’ye çıkartmayı hedeflediklerini belirtiyor.

İKİ YENİ MARKA

Pandeminin başında Türkiye’nin en büyük zincir marketlerinden birinden satış teklifi aldıklarını söyleyen Düzgün, markayla kurdukları duygusal bağ ile bu teklife olumlu bakmadıklarını vurguluyor.

Şu an iki yatırımcı ile görüştüklerini kaydeden Düzgün, uygun bir iş birliği teklifini değerlendireceklerini anlatıyor. Yöresel süt ürünlerinin ve ithal peynirlerin kolayca bulunabileceği onlinepeynir. com’u hayata geçireceklerini söyleyen Düzgün, şöyle devam ediyor:

“Soğuk paket kargo ile Türkiye’nin her yerine gönderim planlıyoruz. Bir başka projemiz ise kendi markamız olan Kasap Pizza ile ülkemizin peynir çeşitliliğini de kullanarak Anadolu lezzetlerini öne çıkaran pizzalar yapmak.

Etteki ustalığımızı kullanarak etli pizza çeşitlerimizle ön planda olacağız.”

“PANDEMİ BİZİ ÖNE ÇIKARDI”

“Doğru zamanda verdiğim doğru kararlar pandemi döneminde onlinekasap.com ile öne çıkmamızı sağladı. Pandemide ülkemizin köklü markaları ve taze et satan işletmeleri kapanmadan olumsuz etkilendiler.

Biz kısıtlamalardan etkilenmeden bizden kasap hizmeti bekleyen insanlara en iyi şekilde hizmet vermeye devam ettik. Onlinekasap.com’un hizmetlerini ürün içeriklerini fark eden işletmeler bizi örnek alarak kendi satış kanallarını kurdular.”