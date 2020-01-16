Oto bakımda girişim fırsatı
Oto bakım hizmetlerini entegre bir şekilde sunan Auto King, franchise vererek büyüyor. Şirket, 2020’de altı franchise şube açacak.
BURCU TUVAY
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Franchise verilmesi hedeflenen iller, Çanakkale, Kütahya, Erzincan, Aksaray, Niğde, Artvin, Kastamonu ve Nevşehir olarak sıralanıyor.
Özellikle günümüzde özel oto bakım servislerine yoğun bir rağbet var. Bu nedenle servis zincirlerine ihtiyaç artarak devam ediyor.
Son yıllarda trafikteki araç sayısının artmasıyla otomotiv satış sonrası pazarı da hızla bir büyüme sürecine girdi. Türkiye’de otomotiv satış sonrası pazarının büyüklüğünün 4,5 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor.
Önümüzdeki üç yıl boyunca bu pazarın yılda ortalama yüzde 5 büyümesi bekleniyor. Bu çerçevede müşterilerine daha geniş yelpazede ürün ve hizmet sunmak üzere tüm servis ve bakım hizmetlerini tek bir çatı altında buluşturan markaların sayısı da artmaya başladı. Bu markalar franchise şubeler açarak büyümeyi tercih ediyor.
Bu markalar arasında yer alan Auto King, mini onarım ve mobil parça onarım konseptlerini entegre bir şekilde 2001 yılında hayata geçirdi. 2011 yılı itibariyle de orta ve büyük ölçekli hasar onarımı, oto bakım koruma ve mekanik bakım onarım hizmetlerini bünyesine kattı.
120 bin metrekare üzerinde kapalı alan ve 56 adet yüksek teknoloji ile donanmış servis merkezlerinde hizmet veren şirket, hasarlı bir parçayı değiştirmek yerine onarmak ve aracın orijinalliğini azami ölçüde korumak anlayışı üzerine faaliyet gösteriyor.
ANADOLU’DA BÜYÜYECEK
Auto King Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Erkan Kıraç, 2020 yılında altı franchise şube daha açacaklarını söylüyor.
Şirkette franchise giriş bedeli bölgesel olarak değişiyor. Kıraç, 25 bin ile 60 bin dolar arasında franchise giriş bedeli aldıklarını ifade ediyor.
Şubeler için aylık ciro hedefi de bölgeye ve potansiyele göre değişiyor.
Franchise verilmesi hedeflenen iller ise Çanakkale, Kütahya, Erzincan, Aksaray, Niğde, Artvin, Kastamonu ve Nevşehir olarak sıralanıyor.
Kıraç, bir şubenin toplam yatırım maliyetini, “Malzeme ekipman maliyeti 400 bin TL, altyapı kurulumu 180 bin TL, işletme sermayesi 350 bin TL civarı, lisans bedeli ise 220 bin TL” şeklinde ifade ediliyor.
Kâr marjı yüzde 17-23 arasında değişiyor. Bayilere pazarlama ve reklam faaliyetleri, sigorta, satış ve pazarlama anlaşmaları, uygun fiyata ürün tedariki sağlanıyor.
Öte yandan 3,5 milyon sigorta poliçesinde Auto King’in Mini Onarım teminatı bulunduğunu belirten Erkan Kıraç, sigorta şirketleri kanalında da büyümeye devam edeceklerini vurguluyor. Kıraç, “Halihazırda 19 sigorta şirketi ve müşterisine mini onarım hizmeti sunuyoruz” diye konuşuyor.
İŞİN AYNASI
Uygun yer: Franchise verilmesi hedeflenen iller Çanakkale, Kütahya, Erzincan, Aksaray, Niğde, Artvin, Kastamonu ve Nevşehir olarak sıralanıyor.
İlk sermaye: Bölgeye göre 25 bin ile 60 bin dolar arasında değişen franchise giriş bedeli alınıyor.
Ciro hedefi: Bölgeye göre değişiyor.
Kâr marjı: Yüzde 17-23 arasında değişen kâr marjıyla çalışılıyor.
Başvuru için: www.autoking.com.tr adresinden başvurabilirsiniz.
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